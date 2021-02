„Jsme v situaci, že v každém utkání bez ohledu na soupeře musíme jít důsledně za třemi body,“ řekl boleslavský trenér Karel Jarolím. Jeho soubor se po zimní přestávce už propadl na sestupová místa, aktuálně je šestnáctý. Na Brno ztrácí dva body, má ale oproti němu jeden zápas k dobru.

Boleslav i proto v zimě mohutně obměnila kádr a přivedla zvučné posily. Velký návrat se upekl v poslední den přestupového okna, kdy se do města automobilů po pěti letech v Anglii vrátil ofenzivní záložník Jiří Skalák. Ten by si tak mohl proti Plzni připsat první start po příchodu zpět do města automobilů.

Počítat může trenér Jarolím i s Markem Matějovským. Zkušený středopolař sice dostal v pátek od disciplinárky dodatečný trest za faul na olomouckého Housku, ten však nabyde platnosti až po utkání s Plzní. Naopak zdravotní problémy dál trápí brankáře Mikulce, obránce Tatajeva nebo záložníka Jiráska. Dohoda obou klubů potom do hry nepustí ani obránce Řezníka, který v Bolce hostuje právě z Plzně.

Jestliže hraje Boleslav letos pod své možnosti a ambice, u jejího nedělního soupeře není situace o mnoho lepší. Také Viktoria se letos v ligové soutěži trápí. Nevydařený podzim znamenal přezimování v polovině tabulky a ani na jaře si Plzeň zatím moc nepomohla. Aktuálně je v pořadí první ligy osmá.

Na nedělní duel se ale Západočeši naladili velmi slibně – ve čtvrtek v dohrávce třetího kola poháru přejeli na vlastním stadionu třetiligové Přepeře jednoznačně 7:0 a do Boleslavi tak pojedou v dobrém rozpoložení.

Poslední vzájemný duel obou týmů se na boleslavském hřišti odehrál na podzim 2019. Plzeňští sice vyhráli první poločas Kopicovým gólem, ovšem tři minuty po změně stran Budínský vyrovnal a v poslední minutě Komlichenko vítězným pokutovým kopem potrestal podražení Jiřího Klímy brankářem Hruškou.

Od té doby hrála Boleslav dvakrát v Plzni – a zatímco loni na jaře tam inkasovala tvrdý direkt a prohrála jasně 1:7, v úvodu aktuální ligové sezony ve Štruncových sadech sahala po bodech. Výhru Plzně 2:1 zařídil až čtvrt hodiny před koncem obránce Hejda.

Další vzájemné utkání obou celků se odehraje už tuto neděli na stadionu v Mladé Boleslavi. Úvodní výkop je naplánován na 14 hodin.