V Mladé Boleslavi se hrál zápas dvou celků, které mají městský stadion jako svou domácí základnu. Hradec Králové tak zaznamenal po výhře 2:1 také tři body do tabulky pravdy za venkovní vítězství, a to přes fakt, že hrál už bez špílmachra Vlkanovy, který přestoupil do Plzně.

„Hradec byl maximálně efektivní po našich chybách,“ zhodnotil zápas výstižně domácí kouč Pavel Hoftych.

První poločas mnoho fotbalové krásy nenabídl. Domácí hrozili v podstatě jenom z rohových kopů. Nebezpečnou střelu vyslal ve 14. minutě David Pech, ta ale těsně minula Reichlovu branku.

Když už se zdálo, že se půjde do kabin za nerozhodného stavu, udeřilo na druhé straně. Kubala prostrčil míč na hranici ofsajdu Vašulínovi, který dokázal špičkou přehodit vybíhajícího Polačeka. Rozhodčí u videa následně potvrdili hlavnímu Nehasilovi, že branka padla v souladu s pravidly. Domácí byli brankou do šatny viditelně opaření a od další pohromy je zachránil dobrým zákrokem proti Smržově jedovaté střele slovenský brankář.

Hned z kraje poločasu málem zamířil za záda vlastního brankáře hradecký stoper Čech. Skóre se měnilo až o deset minut později. Po faulu na Marečka nařídil rozhodčí Nehasil pokutový kop, který Milan Škoda bezpečně proměnil. Boleslav po vyrovnání ožila a dalších deset minut létaly do hradeckého vápna nebezpečné míče. Po hříchu ale žádné nebezpečné zakončení nepřišlo.

Další šok přišel pro domácí v 72. minutě. Ex- boleslavský Smrž natáhl z úctyhodné vzdálenosti a jeho dělovka zaplavala Polačekovi tak nepříjemně, že si míč domácí brankář srazil do sítě – 1:2. „Byl jsem tam sám, tak jsem nevymýšlel. Když míč letěl a viděl jsem, jak se k tomu gólman staví, tak jsem si říkal, že by to tam mohlo propadnout. Pak už to byla euforie. I takové góly padají,“ řekl k rozhodující brance její střelec. „Trošku mi to zaplavalo, ale tohle musí brankář chytat. Dneska to beru na sebe,“ řekl po zápase brankář Boleslavi.

Boleslav si ve zbytku zápasu sice vytvořila územní převahu, ale kromě šance Maška se další šance neurodila. Do statistik se tak zapsal už pouze hostující útočník Prekop, který v nastaveném čase viděl po faulu na Suchého červenou kartu.

„Pro nás je to velmi cenné vítězství. Musím kluky pochválit, že dokázali výhru vydřít a vybojovat. Boleslav se zvedá, a to potvrdila i dnes, šedesát procent zápasu jsme byli pod tlakem,“ hodnotil zápas hostující kouč Miroslav Koubek. A dodal: „V závěru se nám podařilo rozhodnout, přiklonilo se k nám štěstí, když brankář udělal chybu. Pak už to bylo o tom to ubránit, případně přidat ještě jeden gól, který nebyl daleko, když Jakub Rada trefil břevno. V šestnáctce jsme potom dokázali všechny situace pokrýt, slušně jsme pohlídali Škodu.“

„V prvním poločase jsme byli aktivnější, měli jsme nebezpečné centry, Škoda dvakrát těsně nedosáhl na míč. Ve druhém poločase jsme s tím chtěli něco udělat, začali jsme aktivně a z penalty jsme vyrovnali. Bohužel přišla laciní branka, která nás trochu srazila. I tak jsme měli ještě nějaké šance,“ dodal domácí kouč Pavel Hoftych.

FK Mladá Boleslav – FC Hradec Králové 1:2 (0:1)

Branka: 55. Škoda - 42. Vašulín, 72. Smrž. Rozhodčí: Nehasil. ŽK: Donát – Kodeš, Ryneš, Čech. ČK: 90.+2 Prekop. Diváci: 2031.

FK Mladá Boleslav: Polaček – Suchý, Šimek, Karafiát – Pech (79. Krobot), Kubista (46. Donát), Matějovský, Mareček (67. Mašek), Fulnek (61. Ekpai) – Ladra (67. Žitný), Škoda.

Hradec: Reichl – Klíma, Čech, Smrž – Gabriel, Kučera (90.+5 Dvořák), Rada, Kodeš, Ryneš – Kubala (68. Prekop), Vašulín.