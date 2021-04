„Co k tomu říct… Liberci stačily dvě střely na bránu, z toho jedna skončila gólem,“ okomentoval produktivitu soupeře kouč poraženého týmu Karel Jarolím. Gólová situace se mu hrubě nelíbila, boleslavští obránci nadvakrát nedokázali důsledně odklidit míč od branky a z hranice vápna vystřelil vítězství Liberce pohotový Michal Sadílek.

„Bylo to po naší fatální chybě. Měli jsme balon na odehrání ze šestnáctky, a místo toho, abychom to bezpečně odehráli, jsme to hlavou dali hranici pokutového území. Liberec to dokázal využít a dostal se do vedení,“ kroutil hlavou zkušený trenér.

Jeho svěřenci směrem dopředu několikrát vystrčili růžky, jenže buď naráželi na připraveného libereckého gólmana Knoblocha, nebo vůbec netrefovali zařízení.

„Michal Škoda v závěru první půle pálil těsně vedle. Vstup do druhé půle z naší strany nebyl špatný, chtěli jsme je zatlačit. Byla škoda, že se nám nepovedlo srovnat po rohovém kopu, Laco Takács to měl na hlavě. Pak už to byl víceméně zmar, jen Lukáš Budínský tam měl šanci, kterou gólman vyrazil na tyč. Na víc jsme se nezmohli,“ shrnul ofenzivní počínání Mladé Boleslavi Jarolím.

„Bohužel jsme nevyužili šance, které jsme měli. Určitě jsme měli dát gól. Možná mělo být i víc centrů ze stran. Hodně jsme to hráli prostředkem hřiště za obránce, ale to si pohlídali. Myslím, že jsme měli víc hrát z křídel a sypat tam centry. Nějaké tam byly, ale příště musíme přidat,“ přizvukoval svému trenérovi útočník Škoda.

Boleslavští si nepomohli ani standardními situacemi – přitom kopali hned dvanáct rohů! „Věřili jsme, že po nějaké standardce nebo rohu bychom se mohli prosadit, ale většinu jsme zahráli špatně. To z naší strany nebylo dobré,“ nelíbilo se Jarolímovi.

Středočeši tak podlehli Slovanu 0:1. Bylo to už podesáté v řadě, co nedokázali na mužstvo zpod Ještědu vyzrát. „Přáli jsme si to zlomit, abychom je konečně porazili, bohužel se to nepovedlo. Určitě je to nepříjemné, chtěli jsme mít víc klidu. Ale nedá se nic dělat, musíme se připravit na další zápas a tam už bodovat,“ uzavřel své hodnocení po domácí porážce Michal Škoda.

Boleslav prohrála i druhý zápas tohoto týdne, už v úterý nestačila na Baník Ostrava a domů se po prohře 1:2 vracela bez bodů. „Nemám z toho radost. První zápas v Ostravě jsme měli dobře rozehraný, bylo to tehdy vlastně naopak. Proto jsme teď hráčům o půli říkali, že jsme v opačné situaci, že je v našich silách s tím výsledkem něco udělat,“ řekl Jarolím.

To se nicméně nepovedlo. Mladá Boleslav je tak stále na čtrnácté příčce ligové tabulky. Do konce zbývá odehrát ještě pět kol, boj o záchranu tak bude ještě divoký. V příštím utkání Jarolímův soubor čeká další náročná prověrka, v sobotu Bolku na svém hřišti přivítá letos dobře hrající Slovácko.