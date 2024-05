Fotbalisté Mladé Boleslavi nezvládli domácí duel se Slováckem, když s ním doma prohráli 0:1.

FK Mladá Boleslav - 1.FC Slovácko, ilustrační foto | Foto: Miloš Moc

Zápas Boleslavi se Slováckem ve skupině o titul připomínal svou úrovní spíše utkání grupy o sestup. Boleslav v něm mohla velmi výrazně nakročit do pohárové Evropy, ale před zápasy s oběma pražskými „es“ má před Baníkem dvoubodový a před Slováckem tříbodový náskok.

V úterním odpoledni ale nepřipomínala Bolka celek, který se pere o postup do evropských pohárů a mdlým výkonem tři body Slovácku v podstatě darovala. A taky trošku ochutnala vlastní medicínu. Slovácko totiž k výhře došlo hodně podobným způsobem jako právě Boleslav v sobotu na Baníku. Brzo vstřelený gól a pak hodinu a půl poctivé obrany. Do té se domácí hráči, kupící jednu nepřesnost za druhou, jenom stěží dostávali a během zbytku zápasu si v podstatě nevypracovali žádnou vyloženou gólovou příležitost.

Naopak hosté ještě v prvním poločase mohli svůj náskok navýšit. Dobře kopnutý přímý kop Havlíka ale dokázal Mikulec konečky prstů vytěsnit mimo tři tyče, Holzerova střela levačkou z uctivé vzdálenosti pak orazítkovala břevno.

Okresní fotbal: Ledce bez Třísky, rozhodčího, a nakonec možná i bez bodů

Oživení přinesl poločasový příchod Kušeje, třináct minut před koncem se dostal na hřiště i Matějovský, ale ani jejich příchod výraznější šance nepřinesl.

„Do zápasu jsme vstoupili dobře, dali jsme brzký gól. Boleslav jsme do ničeho moc nepouštěli, jenom byla škoda, že jsme ještě jeden gól nepřidali a museli jsme se strachovat až do konce. Ve druhém poločase začala Boleslav víc hrát, ale my jsme to dokázali uhrát a jsme strašně rádi za tři body,“ řekl po zápase střelec jediného gólu Pavel Juroška.

Naopak kouč domácích David Holoubek spokojený být nemohl: „Měli jsme velmi špatný vstup do utkání, Slovácko nás přehrávalo a my jsme neměli tu správnou energii. Naopak hostům vlil gól krev do žil, a navíc mají velmi dobrou defenzivu, do které jsme se nedokázali dostávat.“ Pokusil se najít i příčiny porážky: „Chyběla nám dobrá rozhodnutí, kvalita a hlad v koncovce.“

Paralelu se sobotní zápasem na Baníku pak viděl i brankář Petr Mikulec: „Slovácko nás dneska porazilo jako my Ostravu v sobotu. A to nás ještě v prvním poločase tlačili. A dodal: „Bohužel jsme si nevytvořili žádné šance, asi nám moc nejde hrát do zavřené obrany. Nedokázali jsme tam dát nějakou myšlenku nebo solidní centr.“

Lídr před šlágrem odvet znovu odskočil, poslední byl proti jarní štice bez šance

Boj o poháry ale Boleslav rozhodně nevzdává. „Pořád jsme čtvrtí,“ upozornil kouč Holoubek. Brankář Mikulec pak dodal: „Do zápasu proti Spartě půjdeme sebevědomě. Doma jsme je v této sezoně porazili, u nich jsme po dobrém výkonu uhráli remízu. Každý bod teď bude důležitý a my budeme chtít ještě nějaké uhrát.“

FK Mladá Boleslav – 1. FC Slovácko 0:1 (0:1)

Branky: 4. Juroška. Rozhodčí: Černý. ŽK: Jawo - 0. Diváci: 1844.

Boleslav: Mikulec – Kadlec (63. Suchomel), Král, Suchý, Kostka – Sakala (73. Matějovský), Karafiát – Vaníček (46. Kušej), Ladra, Jawo (46. Žitný) – Hilál (63. Pulkrab).

Slovácko: Heča – Holzer, Kalabiška, Hofmann, Reinberk (50. Blahút) – Havlík, Kohút (81. Trávník) – Juroška (69. Daníček), Kim (69. Mihálik), Siňavskij – Kvasina (81. Vecheta).