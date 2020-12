„Určitě jsme zklamaní, že odsud neveze body. Měli jsme to dobře rozehrané, ale Příbrami se to bohužel povedl otočit a nemáme nic,“ zhodnotil hořkou porážku dvaatřicetiletý útočník a bývalý hráč domácího mužstva.

V létě se po jedné vydařené sezoně s Příbramí rozloučil a přestoupil právě do Boleslavi. Proti bývalému zaměstnavateli ale neměl nijak zvýšenou motivaci: „Z každé branky mám radost, je jedno, jestli je to proti Příbrami nebo komukoli jinému. Na druhou stranu ale ten gól nemá žádnou váhu, když nemáme ani bod.“

Ztracený zápas Škodu samozřejmě mrzel, a že to bylo zrovna proti jeho bývalému týmu, to neřešil. „Pokaždé chceme vyhrát. Někdy se to povede, někdy ne. Myslím, že když jsme to měli takhle rozehrané, tak jsme si měli něco odvézt,“ znovu zdůraznil, že si Boleslaváci nechali výhru utéct.

Příbram otočila vývoj ve druhém poločase brankami v 64. a 76. minutě. Hostům tak nestačila dobře odehraná první půle, kdy dal Škoda gól a měl ještě jednu šanci po zákroku brankáře Kočího. „Kočka to vyrazil mně do stehna. Už jsem nestihl zareagovat a usměrnit to, spíš mě to trefilo,“ popsal svou první příležitost v zápase.

Gól mohli dát i jiní, blízko byl třeba David Douděra. „Doudys tam měl hlavičku, která taky mohla skončit gólem. Kdybychom odskočili do vedení 2:0, tak by to Příbram měla těžší,“ připomněl Michal Škoda další nevyužitou šanci. Ty nakonec Mladou Boleslav stály zisk bodů.