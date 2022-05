Škoda a Boleslav. Tohle spojení bude pokračovat i v další sezoně. Fotbalista Milan Škoda, nositel pro Mladou Boleslav tak příznačného jména, bude pokračovat ve službách středočeského celku i v další sezoně. Člen Klubu ligových kanonýrů Milan Škoda prodloužil o rok své působení podepsáním smlouvy s platností do konce června 2023.

„Milan Škoda je nedílnou součástí našeho klubu a máme radost, že jsme se velmi rychle dohodli na spolupráci na další rok. Jednání s jeho agentem proběhla velmi korektně," uvedl generální ředitel FK Mladá Boleslav David Trunda.

Krnsko doma vynulovalo Akumu. Čisté konto také pro Kosořice a Kněžmost

Přestože zkušený forvard kvůli zranění neodehrál tolik soutěžní zápasů, kolik si představoval, tak si mladoboleslavské angažmá pochvaluje: „Je tady dobrý tým a po příchodu nového trenéra nejspíše budou nějaké změny, ale s kabinou i s přístupem všech tady v Boleslavi jsem spokojený, proto jsme se s vedením klubu dohodli na ročním prodloužení."

V právě skončeném ligovém ročníku 2021-22 byl se 6 góly při 24 startech třetím nejproduktivnějším hráčem v mladoboleslavském dresu. Milan Škoda je pražský rodák, proto první fotbalové zkušenosti sbíral v ČAFC, Pragis Satalice a Bohemians, odkud v roce 2005 chvíli hostoval v dorosteneckém družstvu FK Mladá Boleslav. Ve vršovických Bohemians se prosadil do dospělého áčka a na začátku kalendářního roku 2012 přešel do SK Slavia Praha. Od ledna 2020 do června 2021 hrál za turecký Caykur Rizespor. V loňském červenci po šestnácti letech opět oblékl mladoboleslavský dres, kterému zůstane věrný i pro příští ligovou sezónou.