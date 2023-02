Trenér Středočechů Pavel Hoftych by příznivou bilanci pochopitelně nerad rušil, zároveň ale upozorňuje na předešlé výkony soupeře. „Budějovice mají dobře složený tým s novými trenéry. Odehrály velmi dobré zápasy na Slovácku i v Plzni a doma zvítězily nad silnou Bohemkou,“ zmínil.

Třetí utkání v řadě, do kterého Boleslav nastoupí na svém stadionu, by podle očekávání Pavla Hoftycha mělo být jiné než to minulé vítězné s Hradcem. A nejen proto, že se Boleslavští vrátí podle zápisu do pozice domácího mužstva. „Hrají trošku jiným stylem než Hradec,“ má jasno Hoftych a burcuje: „Uděláme opět maximum pro výhru s vědomím, že každý získaný bod je v nesmírně vyrovnané tabulce důležitý."

Hosté dorazí povzbuzení stejným výsledkem, jakého v předešlém kole dosáhla Boleslav – tedy výhrou 1:0. „Vítězství nad Bohemkou pro nás bylo strašně důležité, konečně jsme to zlomili,“ kvituje jeden z trenérů Marek Nikl, který je přesvědčený, že do Boleslavi se týmu pojede lépe. „Každý dobrý výsledek se podepíše na výkonech. Kluci se zase posunou dál a budou sebevědomější. Že jsme to zvládli doma, je skvělé, ale budeme chtít uspět i v Boleslavi."

Zajímavostí zápasu je další pokračování bratrského souboje Škodových. Pro staršího Milana bylo podzimní utkání (výhra 2:0), do kterého zasáhl až po půli, na delší čas posledním. Nyní už je ale po zranění autor čtyřech tref v sezoně zpět k dispozici. Mladší Michal zůstává v ročníku při třinácti startech na dvou gólech z podzimu. Kdo bude spokojenější tentokrát?