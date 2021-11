Fotbalisté Mladé Boleslavi zvládli návrat na hřiště po reprezentační přestávce lépe než jejich hokejoví kolegové, když v domácím zápase porazili Zlín 1:0 brankou Milana Škody z 25. minuty.

Domácí měli aktivnější nástup do zápasu a vedoucí branka byla jenom vyústěním jejich tlaku. Branka padla po rohovém kopu, když Preisler našel přesně Milana Škodu, který si připsal jubilejní stou branku v české nejvyšší soutěži.

Na druhé straně se dral pěkným průnikem do šance Dramé, ale zakončení už nemělo potřebnou razanci. Oba celky pak vstřelily po jedné brance, ale v obou případech ihned po skórování signalizoval asistent rozhodčího ofsajd a shodně v obou případech jej pak potvrdilo i video.

„První poločas se nám nevydařil, Boleslav tam měla hodně zajímavých situací. My jsme je ustáli, ale nepohlídali jsme si jeden roh. Měli jsme nějaké závary a jednu šanci, ale Boleslav měla těch šancí hodně,“ hodnotil první dějství stoper Zlína Václav Procházka první dějství. Domácí kouč Karel Jarolím ho doplnil: „Nebylo to jednoduché, Zlín je hodně nevyzpytatelný, má šikovné hráče dopředu. Naopak jsme věděli, že vzadu má občas okénka a jedno jsme dokázali využít, a nakonec z toho byla vítězná branka. Mrzí mě spousta situací, které jsme nedokázali dotáhnout. Mohli jsme rozhodnout o výsledku mnohem dřív. Zlín pak měl také několik šancí po našich laciných ztrátách v přechodové fázi.

Boleslav měla šance na zdvojnásobení svého vedení, ale šance Ewertona mířila mino, střelu Ladry pak zblokovala hostující obrana. Udeřit mohlo z dalšího rohu, ale ex-boleslavského Vraštila uchránil od vlastence brankář Rakovan, následnou dorážku namířil z těžké pozice Lukáš Mašek jenom do tyče. Hosté ještě měli v nastaveném čase k dispozici dobrou standardku, ale hostující kapitán Poznar přestřelil jak branku, tak i vysoký plot za ní.

„Ve druhém poločase už jsme nebyli tolik dominantní, spíš se to zvrhlo ve hru nahoru-dolů a neměli jsme to úplně pod kontrolou. Ale nakonec máme tři body, to je důležité,“ dodal k zápasu autor jediné branky Milan Škoda.

FK Mladá Boleslav – FC Fastav Zlín 1:0 (1:0)

Branka: 25. Milan Škoda. Rozhodčí: Zelinka. ŽK: Smrž, Matějovský, Douděra – Čanturišvili. Diváci: 2022.

Boleslav: Šeda – Douděra, Suchý, Karafiát, Preisler – Matějovský, Smrž – Skalák (63. Ladra), Hlavatý (63. L. Mašek), Ewerton (77. Jurásek) – Milan Škoda (84. Fila).

Zlín: Rakovan – Matejov (81. Nečas), Procházka, Vraštil, Cedidla – Čanturišvili (70. Fantiš), Tkáč (81. Hrdlička), Conde, Janetzký (70. Hlinka), Y. Dramé (86. Simerský) – Poznar.