Zkušenou posilou do obrany je pak zanedlouho třicetiletý Martin Sladký. Rodák z Domažlic bude ve městě škodovek hostovat do konce aktuální sezony. Rovněž v jeho případě může středočeský klub uplatnit opci.

Sladký přichází z Českých Budějovic, kam přestoupil loni v létě po čtyřech sezonách v Olomouci. Do první ligy poprvé a na delší dobu naposledy nakoukl za Plzeň v mistrovské sezoně 2010/2011. V mezičase hrál druhou ligu za Táborsko.

V Boleslavi už naopak nebudou pokračovat záložníci Milan Jirásek a Dominik Mašek. První zamířil na hostování do druholigové Viktorie Žižkov, druhý přestoupil do Jablonce. Oba nastoupili do ostrého zápasu naposledy na podzim, Jirásek dokonce jen za rezervu.

Jarolím odvolán! Mladou Boleslav má z výsledkové mizérie vyvést Hoftych