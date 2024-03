Kouč David Holoubek slaví první výhru na lavičce Mladé Boleslavi. Jeho tým doma porazil České Budějovice 3:1.

FORTUNA:LIGA, 23. kolo: FK Mladá Boleslav - SK Dynamo České Budějovice (3:1) | Foto: Miloš Moc

Před sobotním zápasem vyhráli fotbalisté Mladé Boleslavi naposledy 11. listopadu 1:0 nad Pardubicemi. Následovala série osmi utkání bez tříbodového zisku. Tu uťali Boleslavané v domácím zápase proti předposledním Českým Budějovicím.

Přitom to byli hosté, kdo měl snový vstup do zápasu, když už v 7. minutě rozvlnil síť v brance za gólmanem Mikulcem dělovkou z hranice vápna Petr Zíka. Sedmnáctiletý záložník Dynama přitom nastoupil v české nejvyšší soutěži dospělých vůbec poprvé.

Boleslav ale inkasovaná branka nezaskočila a během dalších osmi minut zásluhou dvou standardek, na jejíchž konci byl shodně Yusuf Hilál, skóre bleskově otočila. V prvním případě byl bahrajnský forvard zakončujícím hráčem po Kušejově rohovém kopu, v případě druhém si našel vytáhlý útočník míč po Matějovského přímáku.

V závěru poločasu se ještě dostal do zakončení hostující Brandner, ale gólman Mikulec mu dokázal postavit do střely svoje tělo.

Druhý poločas přinesl jedinou branku a ta padla až v první minutě nastaveného času. Hilál se hnal v úniku za hattrickem, ale brankář Šípoš mu včasným vyběhnutím šanci zmařil. Při odkopu ale napálil míčem nešťastně svého spoluhráče Nikla, od jehož zad se míč odrazil do odkryté branky.

„Doufali jsme v bodový zisk, ale bohužel se nám to nepodařilo. Přitom jsme vstřelili brzkou branku, ale za pět minut jsme inkasovali ze standardky a druhý gól to bylo to samé. Za stavu 1:2 jsme tam ještě měli jednu velkou šanci, ale neproměnili jsme ji,“ hlásil po zápase smutně kouč Dynama Jiří Lerch.

„Jakákoliv výhra ve sportu je dobrá, do dalšího tréninku a dalších zápasů. Byly tam dnes hodně zajímavé věci směrem do ofenzivy. Bylo skvělé, že jsme po té studené sprše dokázali hned zápas otočit. Pomohly nám dvě standardky a faktor Yusuf,“ dodal domácí kouč David Holoubek.

„Pro nás to jsou strašně důležité a cenné body. Utkání to bylo těžké, nás nakopl inkasovaný gól. Škoda jen, že jsme nepřidali třetí gól, abychom měli dřív víc klidu,“ řekl ještě po zápase útočník Boleslavi Vasil Kušej. A dodal: „Můžeme teď najet na vítěznou vlnu. Dát si do hlavy, že jsme silný tým a soupeři se nás budou zase bát.“

FK Mladá Boleslav – Dynamo České Budějovice 3:1 (2:1)

Branky: 10. a 15. Hilál, 90.+1 vlastní – 7. Zíka. Rozhodčí: Batík. ŽK: Kadlec - Skalák. Diváci: 2021.

Boleslav: Mikulec – An. Kadlec (84. Vaníček), Král, Suchý, Suchomel – Matějovský (84. Sakala), Karafiát – Solomon (Kostka), D. Mareček (Kubista), Kušej (84. Ladra) – Hilál.

Budějovice: Šípoš – Sladký, Nikl, Čoudek (88. Madleňák), Trummer – Suchan, Čermák, Zíka (60. Skalák) – Šigut (75. Lazić), Ondrášek (75. Tranziska), Brandner (61. Sliacky).