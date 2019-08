„Musíme si dát pozor na střelbu ze střední vzdálenosti. Bylo vidět, že se nebojí vystřelit, že to nehrají jenom do kuchyně. I na tohle si budeme muset dát pozor a samozřejmě dostupovat a držet svoje prostory. Myslím si, že pokud budeme hrát 65 minut jako u nich stejně kvalitně a stejně disciplinovaně, máme docela velkou šanci,“ řekl Šeda na tiskové konferenci.

Varováním pro Mladou Boleslavi je posledních dvacet minut úvodního duelu, v němž FCSB převzal otěže hry a útočník Florinel Coman několikrát Šedu nebezpečně prověřil. Gólman si ale větší vytížení užíval.

„Je to vždycky lepší. Brankářská pozice je specifická v tom, že se musíte koncentrovat a je to možná víc o hlavě, než když běháte po hřišti. Když jsem trošku víc v permanenci, je to pro mě lepší, protože se udržuje koncentrace a nějakým způsobem neuvadá,“ uvedl rodák z Vysokého Mýta.





O motivaci má postaráno. „Všichni hrajeme fotbal pro tyhle zápasy, že se můžete posunout dál. Je to hodně sledované, víc než česká liga. Strašně se na to těším a jsem jenom rád, že se mi povedlo jít do těchto zápasů jako jednička,“ konstatoval Šeda.

„Evropská liga je maximum, jakého můžete v české lize dosáhnout, pokud nepřestoupíte do Sparty, Plzně nebo Slavie. Budeme se koncentrovat a odvedeme stoprocentní výkon. Jsem přesvědčený o tom, že na hřišti necháme všechno,“ prohlásil Šeda, jenž působil i v Nizozemsku a Indii.



Středočechům se poslední zápas před odvetou povedl, v neděli přestříleli Spartu 4:3. „Každé vítězství vás posouvá trochu dál k aktuální formě. Věřím, že tohle nás naladilo velmi dobře. Dokázali jsme si, že i když jsme nebyli favorité, že s nimi můžeme hrát a že můžeme takový tým porazit,“ řekl Šeda.



Pochvaluje si i novou stoperskou dvojici Pudil – Takács, která nahradila duo z jarní části uplynulého ročníku Hájek – Jugas. „Měli jsme dost času na to se sžít. Odehráli jsme už docela dost zápasů. Stoperská dvojice Hájek – Jugas byla hodně kvalitní. Zatím nemáme vůbec problém s tím, že jsme je nahradili. Ba naopak, docela to zapadlo a funguje to. Vedení dobře zareagovalo, přivedli kvalitního hráče (Pudila) a dali to dohromady tak, že to šlape,“ uvedl Šeda.