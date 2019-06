Jedním ze základních stavebních kamenů postupu boleslavských fotbalistů do předkola Evropské ligy a vůbec celého jara byl kromě kanonýra Nikolaje Komličenka také gólman Jan Šeda. Ten poslední ligový zápas navíc vyšperkoval čistým kontem.

Jak se rodilo vítězství?

Rozhodně ne jednoduše. Naštěstí jsme vstřelili první branku, to nás trochu uklidnilo a hrálo se nám líp. Baník to ale nezabalil, klobouk dolů před nimi. Hráli do poslední minuty a udělali nám to hrozně složité. Dá se říct, že jsme ani druhý poločas nekontrolovali hru a jen bránili ten výsledek.

Ve druhém poločase jste se dostali pod velký tlak, kdy vám bylo nejhůře? Po hlavičce Filla k tyči?

Tak asi při každé střele na bránu, protože buď jste za hvězdu, když vás to nějakým způsobem trefí, nebo když se tam dostanete, nebo to čtyřikrát vytáhnete ze sítě a jste za loosera. Tak to je.

Domácí trenér posílal do hry jednoho útočníka za druhým, obrána ale obstála.

Na výbornou, nedostali jsme gól.

Jak bylo složité to, že jste museli zvládnout jeden zápas a ještě venku?

Myslím si, že pro nás tohle bylo paradoxně jednodušší, když se to hraje na ten jeden zápas o všechno, než dvojzápas, kdy se nějakým způsobem dělí síly, musíte třeba pošetřit určité hráče. Tady to bylo pro nás lepší.

Sezona dlouhá, úspěch na konci, bude se dobře odjíždět na dovolenou?

Určitě bude, tím, že jsme udělali Evropu, jsme trochu zachránili sezonu, na jejímž začátku jsme nebyli v úplně ideální formě. Druhou půlku jsme se zvedli, prohráli jsme jenom dvakrát. Myslím si, že tímhle jsme to podtrhli

Hrálo dnes roli to, že jste tím pohárovým způsobem přešli přes Teplice a Zlín?

Mohli jsme být více v pohodě, protože jsme kromě jedné prohře v Zlíně vyhrávali a postupovali. Takže kromě jedné porážky 1:3, kdy jsme věděli, že budeme muset doma vstřelit minimálně dvě branky, tak jsme byli rozehranější, protože se nám dařilo. Z toho pohledu to pro nás bylo asi lepší.

Zase se prosadil Komličenko, splnil úkol?

Trošku jsme na něj spoléhali, je to nejlepší střelec ligy a pevně jsem věřil, že buď on, nebo Mešanovič ten gól dají a to se potvrdilo. A díky kvalitní práci v obraně jsme postoupili.

Chválil jste nebezpečné střely Baníku, který ale dal v minulých sedmi zápasech jediný gól. Věděli jste to?

Dneska kromě té první Filla, který to uspěchal a dával to placírkou, byly nebezpečné. Nebylo to jednoduché, Na druhou stranu spoluhráči mi svým dobrým postavením trošku pomohli krýt bránu.

V Boleslavi se v zimě nastavila nějaká cesta, Ukazuje se, že je správná?

To se uvidí, jestli se dostaneme trošku dál v Evropě. V té druhé polovině sezony bylo určitě znát, šli jsme nahoru a sbírali body. Šli jsme dobrou cestou a kvalitní prací všech jsme šli nahoru.

Je potřeba posílit?

Kádr má sílu a tohle je otázka spíše na vedení, jestli někde cítí, že by měli přitlačit konkurenci, ale ten tým šlape sbírá výsledky, takže si myslím, že nejdůležitější bude to udržet pohromadě a ještě více se sehrávat.

Jste světoběžník, máte nějaké přáni pro předkolo Evropské ligy?

Mě je to jedno, jsem rád, že vycestuji z České republiky. Spíše si přeji, abychom se někam probojovali a neskončili hned s prvním soupeřem.

Už se objevila řada kritiků nadstavby, vy ji ale budete jistě chválit, ne?

Nadstavbu jsem zažil v Holandsku, kde se to hraje už dlouho, a za mě je to daleko lepší, protože ty týmy uprostřed tabulky mají o co hrát. Že není čtyři pět týmů, co o něco hrají a zbytek ligy nehraje o nic, možná pro dobrý pocit. Tímto se to zatraktivnilo. Jasně, musí se to trošku zažít, že pořád o něco jde. Mě osobně to hrozně baví. Máme více zápasů, sice kratší dovolenou, ale myslím si, že to každý děláme proto, že fotbal máme rádi.