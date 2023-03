Deset zápasů v řadě již neprohráli fotbalisté Sigmy Olomouc. Ve 24. kole FORTUNA:LIGY porazili Mladou Boleslav 2:0, díky rychlým gólům na začátku poločasů. V úvodu duelu jim pomohl Karafiát vlastním gólem, po změně stran udeřil Vraštil.

Utkání 24. kola fotbalové FORTUNA:LIGY mezi SK SIgma Olomouc a FK Mladá Boleslav. | Foto: Deník/Jan Pořízek

Do sestavy Sigmy se kvůli drobným problémům Tadeáše Stoppena vrátil Matúš Macík, který v ligovém utkání nastoupil poprvé od srpnového duelu na Spartě. Následně dlouho léčil zranění. „Jeho návrat byl velmi dobrý. Přinesl nám klid,“ říkal po utkání trenér Sigmy Václav Jílek.

Hanáci do utkání vstoupila nejlépe, jak mohla. Hned ve třetí minutě byli faulování Růsek a následně Breite. Sláma rozehrál standardku z rohu vápna a v souboji Chytil, Karafiát tečoval boleslavský stoper míč za záda svého brankáře a Sigma vedla 1:0.

„Byl to prudký míč, nechtěl jsem to pouštět a nechávat to na někom jiném. Bohužel jsem centr tečoval tak, že zapadl do brány,“ litoval autor vlastní branky Ondřej Karafiát.

Domácí brankář Macík si první zákrok po dlouhých měsících v lize připsal ve 21. minutě. Střela zpoza vápna mířil přímo na něj.

Sigma mohla zvýšit ve 25. minutě po autu se dostal míč do vápna k Breitemu, ten ale levačkou přestřelil. Hned nato se protáhl po pravé straně Chytil, ale z velkého úhlu minul.

Sigma Mladou Boleslav do žádných šancí nepouštěla. Náznaky soupeři pouze darovala vlastními chybami. Nejprve Vraštil špatnou rozehrávkou, kterou napravil za cenu rohu, následovala špatná komunikace brankáře Macíka se Slámou, ale naštěstí pro domácí z toho nakonec nic nebylo.

Ve 35. minutě pak pálil zpoza vápna po rychlé kombinaci Vodháněl těsně vedle. Pět minut před přestávkou rozehrál Pospíšil rohový kop na Ventúru, jeho volej vytáhl brankář Šeda na tyč.

A stejný nástup jako do první půle mohli mít domácí fotbalisté i do té druhé. Vodháněl našel na zadní tyči Slámu, jeho hlavičku z blízkosti vyrazil Šeda na roh. Olomoučtí se ale rychlého gólu přece jenom dočkali. Roh totiž rozehrál Pospíšil na Vraštila a ten zvýšil náskok na 2:0.

„Jsem rád, že jsme si pomohli standardkami,“ byl spokojený olomoucký kouč Václav Jílek.

Mladá Boleslav zahrozila nejvýrazněji v 59. minutě, Po rohu Matějovského hlavičkoval Kubista, ale Macík držel čisté konto.

Snížit mohl v 71. minutě snížit Jawo, jeho hlavičku po centru Skaláka ale Macík kryl. Hanáci si ve druhém poločase koledovali o inkasován, Mladá Boleslav toho ale nevyužila.

„Neměli jsme utkání úplně pod ofenzivní kontrolou, nedostávali jsme se do přechodové fáze, ale kluci pracovali dobře do defenzivy. Upozadili ega a důležitý byl týmový výkon. Mladá Boleslav měla herní převahu, ale až na dvě hlavičky jsme ji do žádných velkých šancí nepustili,“ hodnotil Jílek.

„Rozhodly úvody a standardní situace, ze kterých jsme dostali oba góly. První poločas nás Sigma přetlačila v agresivitě, druhý poločas jsme byli lepší my, ale nevyužili jsme toho. Olomouc vyhrála zaslouženě, celkově jsem ale čekal ofenzivnější zápas,“ hodnotil trenér hostů Pavel Hoftych.

Sigma tak po desáté v řadě neprohrála, připsala si druhé vítězství v řadě a minimálně do neděle se posunula na čtvrté místo tabulky.

„Pro závěr základní části je to nesmírně důležité vítězství. Je hodně těžké dvakrát za sebou doma vyhrát. Mám strašnou radost, že se nám to povedlo,“ uzavřel Václav Jílek.

SK Sigma Olomouc - FK Mladá Boleslav 2:0 (1:0)

Branky: 3. Karafiát vlastní, 47. Vraštil.

Rozhodčí: Orel - Ratajová, Žurovec. ŽK: Suchomel, Jawo. Diváci: 2310.

Sigma: Macík - Navrátil, Pokorný, Vraštil, Sláma (88. Greššák) - Vodháněl (65. Zifčák), Ventúra (76. Zorvan), Pospíšil (88. Matoušek) - Breite - Růsek, Chytil (76. Zmrzlý). Trenér: Václav Jílek.

M. Boleslav: Šeda - Kubista, Suchý, Karafiát - Ekpai (55. Suchomel), Mareček (46. Matějovský), Dancák (83. Škoda), Fulnek (55. Tomič) - Kušej, Jawo, Ladra (65. Skalák). Trenér: Pavel Hoftych.