Pochází z Dolních Stakor, vesničky v těsné blízkosti Mladé Boleslavi. Právě v boleslavském fotbalovém klubu strávil dosavadní část své kariéry. Fotbalový obránce Ondřej Rudzan (23) po přechodu z mládežnické kopané hrál převážně za místní juniorku. Několikrát byl také v širším kádru prvoligového áčka. S ním například absolvoval před dvěma lety pod koučem Jozefem Weberem zimní herní soustředění na Maltě. Natrvalo se však v prvním týmu neusadil, ligový start si za Mladou Boleslav nepřipsal ani jeden.

Následovalo ne příliš povedené hostování v druholigovém Varnsdorfu a návrat do mladoboleslavské juniorky. V létě po Rudzanovi sáhla jako po volném hráči druholigová Skalica. „Ve hře byly dva nebo tři týmy ze slovenské druhé ligy. Nakonec jsme s agentem vybrali Skalicu, protože jsme měli informace, že hrají dobrý kombinační fotbal,“ líčí boleslavský odchovanec svůj letní přesun do druhé nejvyšší slovenské soutěže. Ve Skalici je navíc ještě jedna boleslavská stopa. Sportovním ředitelem tamního klubu je totiž někdejší boleslavský hráč Lukáš Opiela. „Ten si o mě zjišťoval informace od Marka Kuliče,“ směje se Rudzan.

Ve Skalici, která leží těsně za česko-slovenskými hranicemi asi čtvrt hodiny jízdy od Hodonína, je zatím maximálně spokojený. „V kádru je nás několik Čechů, všichni bydlí tady ve Skalici i s partnerkami, takže tady máme dobrou partičku,“ hlásí Rudzan, za kterým po složení státnic na vysoké škole už také dorazila v minulém týdnu přítelkyně. Kromě Rudzana hájí českou stopu například Jakub Kousal, Martin Petr nebo Patrik Voleský. Koučem týmu je bývalý slovenský záložník Jozef Kostelník. Ten v minulosti působil jako hráč například pražské Dukle, Spartě, Budějovicích nebo Hradci Králové. „Je to ve správném slova smyslu blázen do fotbalu,“ pochvaluje si Rudzan.

Příjemný start prvního zahraničního angažmá navíc podporuje fakt, že se Skalici na začátku sezony daří. Po šesti odehraných zápasech je po čtyřech výhrách a dvou remízách na třetím místě. „Navíc jsme hráli s celky, které by měly atakovat horní patra tabulky,“ dodává Rudzan. Podle něj je úroveň druhé slovenské soutěže hodně podobná druhé české lize. „Ale jak říkám, zatím jsme se potkali spíše s celky z vršku tabulky,“ nechce úplně hodnotit český stoper.

Ten zatím nastoupil do všech zápasů v základní sestavě. „Z pozice stopera chodím dopředu i na rohy a standardky, ale zatím jsem se střelecky neprosadil. Už by to i nějaký ten gól chtělo. Stoper, který tady působil přede mnou, dal za sezonu deset gólů,“ vyprávěl Rudzan ve středu ráno, kdy rozhovor vznikal, před odpoledním pohárovým zápasem na hřišti třetiligových Malacek. A v něm to přišlo – na výhře Skalice 3:0 se podílel boleslavský odchovanec hned dvěma góly. „A to jsem měl ještě několik šancí na hattrick,“ hlásil po zápase.

A střeleckou formu si přenesl i do sobotního ligového zápasu. Ten Skalica vyhrála 1:0 na hřišti Šamorína gólem z 68. minuty. A hádejte jednou, kdo byl jeho autorem…