Boleslavští začali zápas hodně smolně. Ve 13. minutě fauloval brankář Markovič ve vápně Rybičku a nařízenou penaltu proměnil Ju – 1:0. K aktivitě hostí zavelel po půl hodině hry Lukáš Budínský. První jeho ránu k tyči vytáhl chrudimský Zíma. Ve 29. minutě napřáhl z dálky Túlio, ale jeho pokus zastavilo břevno.

Boleslav dál tlačila a do další šance se znovu středem hřiště tlačil Budínský. Zíma byl znovu proti vyrovnání. Do třetice uspěl Zíma proti Budínskému i o minutu později, když lapil jeho hlavičku z malého vápna. Penaltu pískl sudí v první půli i pro hosty, jenže fantastický Zíma počtvrté proti Budínskému uspěl. Jeho střelu do šibenice chytil.

Po přestávce se hosté přeci jen dočkali a Lukáš Budínský prolomil zápasovou smůlu. Střelou ze střední vzdálenosti nedal chrudimskému gólmanovi šanci – 1:1. V závěru Středočeši tlačili ještě více, chtěli utkání rozhodnout. V 84. minutě hlavičkoval z malého vápna Škoda. Jeho pokus znovu zneškodnil skvělý Zíma.

Zápas dospěl do prodloužení. Ve 103. minutě byl blízko brance domácí kapitán Kesner, který ale v těžké pozici přestřelil Markovičovu bránu. Ve druhém prodloužení nikdo nerozhodl, a tak o postupujícím musely rozhodnout desítky. V sedmé sérii měl srovnat na 7:7 domácí Dostálek, jenže trefil břevno. Postup tak mohli slavit Středočeši.

„Zvládli jsme to, i když bylo utkání nesmírně těžké. Výsledek je ubojovaný, upracovaný, ale to tak někdy bývá,“ řekl po zápase kapitán Mladé Boleslavi Lukáš Budínský. V první půli lodivod Boleslavi nedal penaltu, ale v rozstřelu šel znovu a na pátou. „Neměl jsem problém. Jsem kapitán a musím to umět vzít na sebe. Nebál jsem se a šel jsem znovu. Ani první jsem nekopl špatně, ale gólman ji chytil.“

Budínský si uvědomoval, že jeho tým byl po přestávce lepší a měl zápas rozhodnout dříve: „Ve druhé půli jsme měli pár šancí a závarů, které jsme neproměnili. Myslím si, že jsme měli utkání rozhodnout daleko dřív. Penalty byly loterie. Naštěstí jsme je zvládli a postupujeme dál.“

MFK Chrudim – FK Mladá Boleslav 1:1, penalty 6:7 (1:0, 14. pk Ju – 64. Budínský, rozhodující pk Douděra). Rozhodčí: Hocek – Vodrážka, Novák. MFK Chrudim: Zíma – Řezníček (61. Dostálek), Fofana, Drahoš, Hlavsa – Trávníček (118. Vencl), Kesner (C), Krištof (73. Verner), Sokol (61. Mužík) – Ju (90. Breda), Rybička. FK Mladá Boleslav: Markovič – Gabriel (46. Mašek), Šimek, Túlio (104. Langhamer), Křapka – Zahustel, Kulhánek, Budínský Fulnek – Graiciar (91. Douděra), Škoda.