Rozhodl drtivý závěr. Boleslav doma udolala klokany

Když v 61. minutě zápasu Mladá Boleslav - Bohemians otevřel skóre hostující Puškáč, v tu chvíli by si na vítězství domácího týmu vsadil možná jen ten nejzarytější fanoušek. Ovšem to, co se dělo v následující půlhodině, zajistilo boleslavským příznivcům zážitek, na který dlouho nezapomenou. Svěřenci trenéra Karla Jarolíma totiž vyhráli 4:1!

Boleslavští fotbalisté sice jako první inkasovali, ale nakonec Bohemku deklasovali 4:1. | Foto: ČTK

Středočeši nastoupili v roli mírného favorita, ale Pražané byli v první půli nebezpečnější. Jako první se do zajímavé příležitosti sice dostal domácí Škoda, ale pak převzali otěže zápasu hosté. Kdyby to bylo po půl hodině hry 0:2, asi by se nikdo nemohl divit… Na hrotu útoku klokanů byl nejnebezpečnější bývalý boleslavský hráč Jan Chramosta. Ten svým někdejším spoluhráčům hodně zatápěl a jen díky brankáři Šedovi se šlo do kabin za bezbrankového stavu. Chramosta byl nejblíže gólu, když na něj uháněl v sólovém úniku, ale tváří v tvář jej nepřekonal. Těsně před přestávkou se mohli radovat i domácí, ovšem Ladra v pádu netrefil prázdnou branku. Chramosta se těší na duel v Boleslavi. Jeho plán: bodovat, ale neslavit Přečíst článek › Trenér Bohemians Luděk Klusáček prostřídal a v 59. minutě poslal do hry také Davida Puškáče. Neuběhly ani dvě minuty a právě on zblízka nedal Šedovi šanci - 0:1. S domácími to hodně otřáslo, ale pomohlo jim rychlé vyrovnání. Hned o čtyři minuty později se totiž prosadil Ewerton a psychická výhoda byla rázem na straně Boleslavských. Na hřišti pak už existovalo jen jedno mužstvo. Fila nejprve dobrou šanci neproměnil, ale Středočechy vzápětí dostal do vedení perfektně kopnutým trestňákem Jurásek. Škoda starší stále hraje. Kterému ze synů bude fandit ve vzájemném utkání? Přečíst článek › Pražané chtěli s nepříznivým výsledkem něco udělat, ale na kopačkách domácích už bylo o něco více klidu. A když v 89. minutě přidal třetí trefu Fila, bylo rozhodnuto. Konečnou podobu výsledku pak dala první minuta nastavení. Ugwu fauloval Skaláka a ten z penalty - symbolicky proti Bohemians po "panenkovsku" - penaltu proměnil. Domácí dokázali, že se jim proti Bohemians doma daří. Na vlastním trávníku je v lize porazili popáté v řadě. Ohlasy připravujeme… Kam za fotbalem: přehled víkendových zápasů krajských a vyšších soutěží Přečíst článek › FK Mladá Boleslav - Bohemians Praha 1905 4:1 (0:0) Branky: 65. Ewerton, 79. Jurásek, 89. Fila, 90.+4 Skalák z pen. - 61. Puškáč. Rozhodčí: Batík - Kříž, Dohnálek - Orel (video). ŽK: Hlavatý, Dancák - Květ, Koubek, Jindřišek, Ljovin, Köstl. Diváci: 2429. Boleslav: Šeda - Suchý, Šimek (31. Dancák), Karafiát - Douděra, Matějovský, Hlavatý (66. Fila), Jurásek - Ladra (65. Skalák), Škoda (88. Stránský), Ewerton (88. Smrž). Trenér: Jarolím. Bohemians: Bačkovský - Köstl, Krch, Jindřišek (84. Vala) - Dostál, Ljovin, Hronek (83. Bederka), Květ - Keita (75. Ugwu), Chramosta (59. Puškáč), Koubek (59. Novák). Trenér: Klusáček.