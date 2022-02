V dresu Mladé Boleslavi nastoupil do duelu proti Liberci. „Bylo to úžasné a pro takové momenty fotbal dělám. Konečně se mi splnilo zahrát si první ligu a budu pokračovat dál, abych ukázal, že do ní patřím,“ prohlásil Rolinek.

Jedenadvacetiletý brněnský rodák naskočil do domácího zápasu v 60. minutě. „Byla výhoda, že jsem šel na hřiště za stavu 1:3, protože ze mě spadl všechen stres. Svůj první start jsem si sice představoval jako vítězný, ale výsledek 3:3 je nakonec taková malá výhra. Na tenhle zápas určitě nikdy nezapomenu,“ zdůraznil Rolinek.

Nadějný hráč dosud ve své kariéře nastoupil nejvýš ve druhé lize, v níž si připsal za Líšeň čtyřiapadesát zápasů a osm gólů. Při své prvoligové premiéře se pohyboval na levém kraji hřiště a zaznamenal úspěšnost přihrávek 72,7 procenta. „První liga je oproti té druhé obrovský skok v agresivitě a intenzitě. Největší rozdíl je ale v kvalitě,“ přiblížil Rolinek.

Ten minulý čtvrtek podepsal v Mladé Boleslavi smlouvu na tři a půl roku, s týmem trénoval od druhého únorového týdne. „Přestup byl hektický, uskutečnil se během pár dnů a zničehonic. Nepředstavoval jsem si to ani ve snu, ale jsem strašně rád, že se to podařilo,“ sdělil Rolinek.

Ačkoli poprvé kopl do míče v Říčanech u Brna, přes Spartu a Zbrojovku se dostal v šestnácti letech do Líšně. S ní po sezoně 2018/2019 oslavil postup do druhé ligy, který proti Hodonínu zařídil vítězným gólem na 2:1. „V Líšni jsem byl dlouho a rozloučil jsem se s klukama i realizačním týmem. Věřím, že i když teď odešlo víc lidí, že na jaře může bez problémů uhrát barážové pozice, přál bych jí to,“ podotkl Rolinek.

Před ním však nyní stojí nová výzva. Mladá Boleslav se v prvoligové tabulce aktuálně nachází na šesté pozici, přičemž po zimní pauze v soutěži dvakrát prohrála a naposledy s Libercem remizovala. „Jaká je moje role v týmu? Chci klukům především pomoct tak, jak oni pomáhají mně. Potřebujeme se teď chytit, pár zápasů vyhrát, protože start byl špatný,“ uvedla jedna z mladoboleslavských zimních posil.

V kabině se Rolinek potkal se zkušenými fotbalisty, mezi které patří stoper Marek Suchý, záložník Marek Matějovský nebo útočník Milan Škoda. „Určitě se od nich můžu učit, protože je to kvalita sama o sobě. Když je vidím na tréninku a při zápasech, neztratí žádný míč. To zvládne jen málokdo a jsem rád, že můžu po jejich boku hrát,“ líčil.

Do středočeského celku zamířil i proto, že v tomto přestupovém období z něj do pražské Slavie odešel záložník David Jurásek. A s ním Rolinka spojuje hned několik věcí. Oba mají silnější levou nohu, letos oslaví dvaadvacáté narozeniny a jsou odchovanci Zbrojovky. „Známe se a chvíli jsme spolu v Brně taky hráli. Když jsem přišel do Mladé Boleslavi, ještě s ní dva dny trénoval a byl jediný, koho jsem znal. Vzal si mě na starost a ukázal mi, co a jak v klubu funguje. Jsem za to rád,“ pochvaloval si Rolinek.

Na rozdíl od Juráska však 188 centimetrů vysoký hráč stále čeká na první start v reprezentaci do jedenadvaceti let, v posledních dvou nominacích zůstal mezi Lvíčaty pouze na seznamu náhradníků. „Objevil jsem se v širším kádru poprvé loni v září a jen jsem doufal, že když budu podávat dobré výkony, dostanu se do týmu, což se může stát. Udělám pro to všechno a myslím, že z první ligy mám do něj blíž,“ poznamenal Rolinek.

V celku z nejvyšší české soutěže si nyní zvyká na profesionální režim. Při angažmá v Líšni totiž ještě pomáhal v práci rodičům. „Je to pro mě něco nového, tréninky jsou náročnější a intenzivnější. Je to ale potřeba, abych se posouval pořád dál,“ dodal.