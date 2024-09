Mladá Boleslav i Pardubice zapsaly do ligové tabulky první letošní remízu, větší radost z ní mají určitě Východočeši. Ti přijeli pod vedením bývalého boleslavského asistenta Jiřího Saňáka a se čtyřmi někdejšími hráči Bolky, což se nakonec ukázalo jako osudové.

Hosté měli skvělý vstup, Tomáš Zlatohlávek si naběhl na Simonův míč za obranu, na levé straně šestnáctky snadno vykoupal Donáta, který loni právě na východě Čech hostoval. Trmal mu vyrazil vstříc, jenže hostující útočník ho z úhlu obstřelil krásně na zadní tyč.

Na druhé straně měl Stejskal vážnější práci až v 25. minutě, kdy vyrážel výstavní dalekonosnou střelu Lamina Jawa, jediného muže neodbarveného na blond. Udeřilo až za dalších deset minut. Tomáš Ladra vybojoval míč na půlící čáře a vysunul na levé křídlo Jakuba Fulneka, který mu vrátil přihrávku po svižném driblinku na velkém vápně a Ladra prudkou ranou k tyči napnul síť.

V nepříliš šťastném hracím termínu od 13 hodin ani ne zpola zaplněný stadión rozjásal hned po přestávce Vasil Kušej, který si naběhl na Fulnekův skvostný padesátimetrový pas, kličkou se zbavil Stejskala a zasunul do prázdné.

Perník se však lámal na začátku poslední půlhodiny. Střídající Daniel Mareček měl na kopačce třetí gól, po Vydrově kolmici však ze samostatného nájezdu nepřekonal Stejskalův rozštěp. To Jiří Saňák měl se střídáním šťastnější ruku, exboleslavský Ladislav Krobot po minutě na hřišti napálil z voleje Šehićův roh do sítě a bylo to 2:2.

Čtvrt hodiny před koncem vyšla domácím další průniková přihrávka, kterou adresoval Vydra Kušejovi a ten napnul přízemní střelou pardubickou síť potřetí. Po tříminutovém čekání však zkazil Mladoboleslavským radost VAR, který odhalil těsný ofsajd. „Byl jsem si v té chvíli jistý, že v ofsajdu nejsem,“ mrzelo nakonec pouze jednogólového střelce. Nic víc se již v nervózním závěru nestalo a domácí v týdnu podruhé ztratili v Lokotrans aréně body.

„Pardubice předváděly úplně jinou hru, než jsem dosud viděl. První poločas jsme měli pod kontrolou, brzy jsme pak šli do vedení, ale potom už byla naše hra rozháraná. Samozřejmě že nás ztráta bodů na domácím hřišti mrzí,“ řekl mladoboleslavský trenér Andreas Brännström.

„Vedoucí gól nám paradoxně uškodil. Začali jsme dělat chyby a do druhého poločasu šli s cílem, který skončil po dvou minutách, kdy nám soupeř dal gól. Naštěstí jsme ztrátu vyrovnali a bod ze hřiště účastníka Konferenční ligy bereme. Boleslav byla lepší, ale byli jsme jí zdatným soupeřem,“ prohlásil pardubický trenér Jiří Saňák.

Mladá Boleslav – Pardubice 2:2 (1:1)

Branky: 35. Ladra, 48. Kušej – 8. Zlatohlávek, 65. Krobot. ŽK: Mareček – Lurvink, Noslin. Rozhodčí: Hocek. Diváci: 2277. Střely na bránu: 5:3. Rohy: 6:5.

Mladá Boleslav: Trmal – Donát, Suchý, Králik – Kostka, Vydra, Matějovský (60. Mareček), Fulnek – Ladra, Jawo (60. Pulkrab), Kušej.

Pardubice: Stejskal – Surzyn, Noslin (84. Jindra), Lurvink, Šehić – Solil, Vacek (64. Darmovzal), Simon – Leipold (36. Míšek), Zlatohlávek (64. Zifčák), Patrák (64. Krobot).