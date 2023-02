„Byť jsme do zápasu vstoupili aktivně, nic nám tam ale nepadlo. Pak měli hosté na můj vkus hodně střel ze střední vzdálenosti. Po inkasovaném gólu jsme už nepůsobili po polovině prvního poločasu tak kompaktně,“ hodnotil po zápase domácí kouč Pavel Hoftych.

Boleslav začala náporem, který vyústil v úvodní dva rohové kopy, ale první větší šance zápasu se urodila v 11. minutě na druhé straně. Po střele Hlavatého musel poprvé v utkání do vzduchu brankář Jan Šeda, který po zápase na Spartě nahradil v brance Petra Mikulce.

Úvodní šance dostaly Pardubice do provozní teploty a další minuty patřily jim. Dvě střely ze střední vzdálenosti Šeda dokázal bezpečně zalepit, na tu třetí z kopačky Dominika Janoška už nárok neměl. Na vině totiž byla také teč jednoho ze clonících obránců.

Boleslav se probudila až s příchodem druhého poločasu. Hned od začátku si vytvořila tlak a vyrovnání mohlo přijít po jediné chybě jinak s přehledem chytajícího brankáře Nity, kterému vypadl z rukavic Tomičův centr. Rumunský brankář hostů však dokázal svou chybu bleskově napravit a navrch ještě přidal zákrok dne, když skvěle vytěsnil na roh následnou Kubistovu pumelici.

Ve zbytku zápase se pak čekal sílící tlak domácích, ten však paradoxně s přibývajícím časem spíše uvadal do ztracena. Domácím nepomohla ani půlhodinová přítomnost špílmachra Matějovského, který přišel na hřiště v 64. minutě.

„Ve druhém poločase jsme se tlačili víc do zakončení, ale naším problémem je teď produktivita. Měli jsme čtrnáct rohů, ale v zápase jsme moc neohrozili. Nebyl to náš zápas, nebyli jsme dobří ani ve hře s míčem ani bez něj,“ kabonil se domácí trenér Hoftych.

„V úvodu jsme měli problém se třemi rohy, ale pak jsme měli několik dobrých střel ze střední vzdálenosti a z jedné jsme dali gól. V úvodu druhého poločasu jsme se dostali pod tlak a měli jsme tam i štěstí. Po deseti minutách jsme se ale srovnali, a nakonec jsme byli o gól šťastnější. A také jsem rád, že jsme to vzadu uhráli na nulu,“ řekl k utkání spokojený trenér hostů Radoslav Kováč.

„První poločas byl od nás šílený. Nebylo tam nic pozitivního, všude jsme byli pozdě a kvalitu to nemělo žádnou. Do druhého poločasu jsme to chtěli zlepšit, něco jsme si k tomu v kabině řekli, ale Pardubice bránily důsledně. Měli jsme dobrý vstup, ale pak kvalita upadala," dodal domácí obránce David Šimek.

FK Mladá Boleslav – FK Pardubice 0:1 (0:1)

Branky: 23. Janošek. Rozhodčí: Berka – Mokrusch, Pfeifer. ŽK: Škoda, Šimek – Mareš, Nita. Diváci: 1240.

Boleslav: Šeda – Šimek (74. Skalák), Suchý, Karafiát – Tomič, Mareček, Kubista (64. Matějovský), Ladra, Fulnek (64. Suchomel) – Milan Škoda (46. Žitný), Kušej (77. Jawo).

Pardubice: Nita – Mareš, Vlček, Hranáč, Chlumecký – Tischler (61. Sychra), Hlavatý, Vacek, Janošek (84. Koukola), Pikul (69. Helešic) – Černý (69. Huf).