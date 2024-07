Fotbalisté Mladé Boleslavi si povezou za týden do Litvy dvoubrankový náskok. První zápas však nedohrál kapitán Matějovský, který musel střídat se zraněným kolenem.

Pozici jasného favorita proti litevskému soupeři Boleslav v úvodním zápase druhého předkola Evropské konferenční ligy splnila. Herně určitě, výsledkově to mohlo být i o něco lepší. „Jedinou kaňkou bylo, že jsme nepřidali třetí nebo čtvrtý gól,“ hlásil po výhře 2:0 nad FK Transinvest kouč Mladé Boleslavi David Holoubek.

Ta o své výhře rozhodla už v prvním poločase pohárového utkání. Ve 27. minutě předvedl hrubku hostující brankář Čupić, kterému vypadl na hranici vápna při rutinním zákroku míč z ruky, čehož využil hbitě Tomáš Ladra, jež nastoupil na hrotu boleslavského útoku.

I ve druhém gólu pak měl boleslavský hráč s číslem deset prsty, když vysunul do šance Vasila Kušeje, který svým prvním gólem v mistrovském zápase od loňského listopadu zvýšil na 2:0.

Vzruch v prvním poločase pak ještě přinesla minela jinak dobře pískajícího chorvatského sudího, který omylem místo žluté karty pro hostujícího Eduarda nejprve tahal červenou. Včas se však stihl opravit.

„V úvodu jsem cítil z týmu nervozitu, ale postupně jsme se rozjeli k dobrému výkonu,“ přidal komentář kouč Holoubek.

Hned zkraje druhého poločasu mohla Bolka navýšit svoje skóre, ale propadlý balón na zadní tyči nedokázal stoper Král uklidit do prázdné branky.

V 52. minutě přišla pro Boleslav komplikace, když se zranil kapitán Marek Matějovský, který musel záhy střídat. „Teď po zápase to koleno Máru bolí. Ale uvidíme, možná to nebude nic, možná to bude vážné,“ nechtěl vynášet soudy hned po utkání kouč Holoubek. I tak si Matějovský stihl připsat v zápase jeden rekord. Stal se totiž nejstarším českým hráčem, který kdy nastoupil v evropském poháru. Překonal tak Josefa Jindřiška, který si vloni kopl v Evropě v dresu Bohemians.

V podstatě jedinou gólovou šanci si hosté nechali do čtvrté nastavené minuty zápasu. Po odvráceném rohu Boleslavi se řítil sám na Matouše Trmala Pires, domácímu brankáři dokázal i udělat kličku, ale zakončení poslal jenom do boční sítě.

„Jsme rádi, že jsme dokázali vyhrát s nulou a do Litvy si vezeme vedení. Měli jsme ještě dost šancí na další gól, ale je to 2:0 a my se musíme po lize dobře připravit na odvetu,“ dodal střelec druhého gólu Vasil Kušej.

FK Mladá Boleslav – FK Transinvest 2:0 (2:0)

Branky: 27. Ladra, 37. Kušej. Rozhodčí: Kolarić. ŽK: 0 - Šveikauskas, Eduardo. Diváci: 3916.

Boleslav: Trmal – Kostka, Král, Suchý, Králik (58. Donát) – Vydra (72. Mareček), Matějovský (58. Langhamer) – Kušej, Mašek (83. Buryán), Fulnek – Ladra (58. Vojta).

Transinvest: Čupić – Šveikauskas, Stočkūnas, Eduardo (61. Kaškelevičius), Malžinskas – Kiselevskis (61. Jarusevičius) (86. Kawači), Pilibaitis, Radčenko (86. Sakurai) – Devens, Nwoga (46. Pires), Sato.