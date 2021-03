„Tentokrát jsme do zápasu nevstoupili dobře, na můj vkus tam byla spousta nevynucených chyb. Spoustu balonů jsme soupeři odevzdali, a místo toho, abychom šli dopředu, jsme byli nuceni se bránit. Slavia to dokázala potrestat, momentálně je to u nás bezpochyby nejlepší mužstvo a ztrestala naše chyby,“ řekl Jarolím k první půli duelu a pochválil dvougólového střelce Nicolae Stancia.

Rumunský záložník dvěma brankami během třinácti minut prakticky rozhodl o osudu utkání. Nejprve se trefil povedenou ranou z přímého kopu, potom krátký slalom skrz domácí defenzivu zakončil ranou z úhlu pod horní tyč.

„V poločase byl stav 0:2. Hráče jsme nabádali, že se pokusíme snížit, dát kontaktní gól. Slavia by pak možná znervóznila. Škoda, že Michal Škoda tam nevyužil jednu velmi dobrou šanci, skoro bych řekl, že se to tam dalo donést na prsou. Branku jsme ale netrefili, tak jsme těžko mohli pomýšlet na to, že bychom s výsledkem něco udělali,“ okomentoval domácí kouč dění po změně stran.

S tím, že Boleslavi vázla koncovka, souhlasil i sám Michal Škoda, který měl během celého utkání tři nadějné šance. Ani jednou ale nezaměstnal Koláře ve slávistické brance.

„Myslím, že jsme nějaký gól určitě měli dát. Já jsem měl tři šance, dvě hlavičky a jednu střelu po jejich odkopu. Tu jsem zbytečně uspěchal, ty hlavičky jsem bohužel netrefil. První střelu jsem zbytečně uspěchal. Při té jedné hlavičce jsem byl v souboji, netrefil jsem to ideálně. Tu poslední jsem chtěl jen tak líznout, ale naopak jsem ji trefil naplno. Bohužel to šlo všechno vedle. Musíme aspoň trefit bránu,“ litoval boleslavský útočník nevyužitých příležitostí.

Karlu Jarolímovi se kromě neproduktivního útoku nelíbila ani výstavba hry. „Měli jsme být přesnější v mezihře. Tím bychom zaměstnali Slavii směrem dozadu, ale nedařilo se to tak, jak jsme si představovali. Jsem zklamaný z toho, že tam bylo tolik nepřesností,“ uvedl. Vzápětí dodal, že pozitivem je, že tým nesložil zbraně, a i za poločasové ztráty věřil ve zdramatizování utkání.

Speciální zápas zažil záložník domácího týmu Jaromír Zmrhal. Ze Slavie se po mnohaletém působení odrazil až k zahraničnímu angažmá, po zimním návratu do české ligy teď v boleslavském dresu naskočil „proti svým“. Stejně jako jeho spoluhráči ale na obranu Slavie nevyzrál. Porážku 0:3 nicméně vzhledem k postavení obou týmů v tabulce nebral jako tragédii.

„Velké zklamání by to bylo, kdyby to bylo s týmem, který je někde kolem nás v tabulce. Tady to až takové není. Samozřejmě jsme chtěli brát body, nechtěli jsme prohrát, ale za chvíli je další zápas, hrajeme hned v pátek. Musíme se z toho dostat co nejrychleji a uhrát tři body s Pardubicemi,“ prohlásil směrem k nadcházejícímu ligovému kolu. V páteční předehrávce se jeho tým představí v pražském Ďolíčku, kde nováček z východu Čech hraje své domácí zápasy.