Fotbalisté Mladé Boleslavi mají v kádru devět nových tváří. Kdo z posil naskočí do nedělního zápasu proti Jablonci?

Přípravné utkání: MKS Cracovia – FK Mladá Boleslav | Foto: Jiří Koros

Letní přípravu mají borci z FK Mladá Boleslav za sebou. V neděli už je čeká liga. Svěřenci nového kouče Marka Kuliče přivítají v prvním kole Jablonec.

Pro zapracování hráčských noviců a vybroušení herního stylu dostali mladoboleslavští hráči a trenéři pouhé čtyři týdny. V nich se všichni společně srovnávají s výrazně rozšířenou konkurencí na každou pozici v sestavě. Především v ofenzívě je na mladoboleslavské zvyklosti nevídaná tlačenice. „Jako trenér jsem šťastný, že mám v útoku přetlak různých typů hráčů. Konkurence je nejlepší motivace pro všechny. Kluci vědí, že pokud nebudou pracovat, jak je potřeba, tak naskočí druhý. Každý z útočníků má něco specifického, v něčem je nadstandardní a výběr je tak velký a pestrý. Se svými spolupracovníky jejich možnosti řešíme a základní představu pro první ligové utkání už máme. Těší mě, že v průběhu sezóny složení útoku můžeme měnit podle soupeře i podle toho, zda budeme hrát doma nebo venku," míní hlavní trenér FK Mladá Boleslav Marek Kulič.

Fotbalisté Boleslavi vyhráli v Polsku generálku na ligu

Prospěšnost konkurence potvrzuje i služebně nejstarší mladoboleslavský útočník Tomáš Ladra. „Každá konkurence je zdravá, bereme ji všichni, jak to je. Víme, že je nás do útoku hodně a proto všichni v přípravě makáme. Je na trenérovi, jak to poskládá a každý z nás musí být připravený na svoji šanci a využít ji," tvrdí král mladoboleslavských střelců se sedmi góly nastřílenými při dvaatřiceti prvoligových startech v ročníku 2022-23. „Hodně jsme se v tréninku na zakončení zaměřovali a do nejbližší sezóny půjdu s cílem nastřílet více než loňských sedm gólů, i když jsem s jejich počtem byl spokojený." Tomáš Ladra věří v účinnou spolupráci se ctižádostivým expresem Vasilem Kušejem i zcela novými značně ostřílenými spoluhráči Matějem Pulkrabem a Jusúfem Hilálem. „Na Kušejovi nyní je, jak bude dál makat, osobně si myslím, že má před sebou velkou budoucnost. S Pulkrabem se známe z mládežnických reprezentací a Jusúf je takový pohodář, že k nám zapadl výborně. Oba jsou góloví zabijáci do soupeřova vápna. Myslím si, že nám to bude v ofenzívě klapat."

Matěj Pulkrab je nováčkem v mladoboleslavském kádru, ale zkušeností už nasbíral spoustu, naposledy v německém druholigovém Sandhausenu. „Z fotbalového hlediska byl rok v Německu neúspěšný, ale vyzkoušel jsem si zahraniční angažmá, bohužel nevyšlo podle mých představ. Navzdory tomu jsem chuť do fotbalu neztratil a když Boleslav projevila zájem, dohodli jsme se. Vnímám, že tady jsou super hráči, trenéři i vedení, takže se cítím výborně. Vnímám silnou motivaci klubu a touhu veřejnosti, aby se poslední neúspěšná sezóna neopakovala a byla výrazně lepší herně i umístěním v ligovém pořadí," prohlásil Matěj Pulkrab, pro kterého je Mladá Boleslav čtvrtá prvoligová štace v tuzemsku po Spartě, Liberci a Bohemians.