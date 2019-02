Do samotného zápasu vstoupili lépe domácí, ale po zhruba patnácti minutách převzali otěže hosté. Z jejich strany hrozil zejména Vatajelu, jeho jedinou gólovou radost ale překazil ofsajd. Po poločase měl i nadále převahu Jablonec, už v nastavení ale rozhodl o domácí výhře 1:0 Tomáš Přikryl.

„Máme neskutečnou radost. Porazili jsme velmi kvalitního soupeře. Když dáte branku v nastavení, tak nemůžete říct nic, než že to bylo šťastné. Asi to úplně neodpovídá, Jablonec byl lepší. Měli jsme šance v prvních dvaceti minutách, potom nás hosté přehrávali,“ prohlásil po utkání domácí trenér Weber.

Jeho tým začal dobře, Nikolaj Komličenko mohl během prvních deseti minut dvakrát překonat Vlastimila Hrubého v jablonecké bráně, nejprve ale hlavičkoval nad a potom mu zakončení z úhlu zablokoval stoper David Hovorka.

Postupně se do tempa dostali i hosté. „Po deseti až dvanácti minutách jsme převzali otěže, lépe se pohybovali, měli jsme víc šancí,“ popisoval Petr Rada zlepšení výkonu svých hráčů. „Tížilo nás neproměňování šancí,“ mrzelo kouče hostí. V sedmnácté minutě totiž Bogdan Vatajelu dopravil balon do brány v ofsajdové pozici, načež po jeho nahrávce pálil nepřesně Martin Doležal. Ještě před přestávkou si navíc hosté hned dvakrát vypracovali tlak ve vápně, jenže ani jednou netrefili branku. Napoprvé napálil Rafael Acosta bránícího Takácse, potom střílel jen do obránce i Tomáš Holeš a Michal Trávník zakončoval těsně vedle.

Do druhého poločasu domácí trenér Weber poslal do hry čerstvou posilu, bosenského útočníka Murise Mešanoviče. Ten přišel do Boleslavi ze Slavie a proti Jablonci si odbyl premiéru v novém dresu. „Do druhé půle potřebovali něco změnit. S Murisem jsme změnili styl hry i rozestavení. Škoda, že mu tam nepadla ta branka, o to lepší by jeho premiéra byla,“ řekl na adresu nové akvizice Weber. Mešanovič mohl po necelých třiceti minutách na hřišti skórovat, jenže z úhlu pálil šajtlí pár decimetrů vedle tyče.

„Druhá půle už byla atraktivní, hrálo se nahoru dolů, oba manšafty se snažily zvrátit zápas na svou stranu. Jablonec měl víc takových přechodových šancí, my jsme měli víc vyložených gólovek. Šance Mešanoviče nebo Přikryla v 84. minutě se dají nazvat stoprocentní,“ pokračoval boleslavský trenér v hodnocení druhé části utkání.

Právě Tomáš Přikryl se nakonec stal hrdinou domácího týmu. Už ve třetí nastavené minutě rozehráli boleslavští hráči aut na pravé straně, další z nových posil Pavel Bucha se probil do vápna a jeho střelu Hrubý pouze vyrazil. Přikryl z dorážky napálil míč do sítě a rozhodl o výhře svého týmu

„Je to hodně hořké, prohráli jsme se závěrečným hvizdem. Gólová situace nebyla taková, která by nás měla ohrozit. Měli jsme odkopnout balon, ale domácí z toho dali gól. Je to zklamání, myslím, že jsme v zápase byli lepším týmem,“ trápil Petra Radu chvilkový nedůraz jablonecké defenzivy.

Trenér Weber přiznal, že Přikryla chtěl ke konci zápasu vystřídat, ale po poradě s asistenty od toho upustil. Hbitý útočník se mu za to odvděčil nejlépe, jak mohl. „Tu šanci předtím všichni viděli, tam jsem to zazdil, takže jsem rád za ten gól i za to, že jsme to zvládli. Bylo to z úhlu, moc místa tam nebylo. Chtěl jsem napálit balon k tyči, myslím, že to ještě nějak šlo od tyče do gólmana… Snažil jsem se ho prostě prostřelit,“ popisoval rozhodující moment zápasu domácí hrdina Přikryl.

„Samozřejmě, sedm bodů nám dodává sebevědomí, neměli jsme lehké soupeře. Tabulka se strašně vyrovnává a teď ke konci bude záležet na každém bodu. Musíme pokračovat s pokorou. Teď jedeme na Slovácko, kde bude zase potřeba tu formu potvrdit,“ uzavřel své hodnocení zápasu s výhledem na příští utkání Boleslavi. Ta nyní z osmého místa ztrácí na šestý Liberec dva body, další zápas odehraje v sobotu 2. března na Slovácku.