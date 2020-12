Středočeši nejprve vydolovali bod proti Brnu (1:1), v krajském derby porazili Mladou Boleslav (2:1), uhráli další bod s Olomoucí (1:1) a v sobotu přetlačili Zlín (1:0). Bez zisku tak mužstvo zůstalo naposledy 14. listopadu.

Podobně úspěšná série se partě od Litavky povedla na ligové scéně v závěru roku 2016, tehdy měla řadu jednoho vítězství a tří remíz.

„Je to příjemná série. A já doufám, že bude trvat co nejdéle. Jsem rád, jak k tomu teď kluci přistupují. Náš fotbal bolí a hráči jsou ochotní tu bolest obětovat. Vrací se nám to pak právě na výsledcích,“ prohlásil po Zlínu příbramský trenér Pavel Horváth.

Čas na oslavu druhého triumfu v sezoně ale nebyl téměř žádný. Příbram totiž už v úterý (16.00) čeká další zápas, představí se na hřišti pražských Bohemians.

Celek z hlavního města na tom není v poslední době výsledkově dobře. Potřebuje nutně zabrat, je až třináctý. Z posledních čtyř klání klokani brali jen bod za remízu s Pardubicemi.

„Na nějaké oslavy opravdu nebyl čas. Naopak – musíme si říct věci, co v zápase se Zlínem nebyly úplně dobré, abychom náš výkon posunuli ještě o level výš. S Bohemkou nás nečeká nic jednoduchého. V Ostravě sice prohrála, ale hrála velmi dobře. Bude to těžký zápas,“ dodal trenér Pavel Horváth.

VÝZVA PRO BOLKU. BANÍK MÁ FORMU

Bod z Opavy. Staronový trenér Mladé Boleslavi Karel Jarolím začal své další působení na lavičce středočeského celku sobotní remízou 2:2, kterou v závěru zachránil chycenou penaltou mladoboleslavský brankář Mikulec. V úterý se mužstvo postaví doma Baníku Ostrava (14.00).

„Věřím, že navážeme na povedené momenty z předchozího utkání v Opavě a na domácím hřišti získáme potřebné tři body,“ řekl mladoboleslavský trenér Karel Jarolím. Jeho týmu by se plný bodový zisk hodil náramně, Mladá Boleslav má na kontě stále jen dvě výhry.

To Ostravané zatím stihli odehrát v aktuální sezoně FORTUNA:LIGY pouze devět utkání, což je nejméně ze všech týmů. Baník čtyřikrát vyhrál, tři úspěchy ale zapsal až v posledních třech kolech. A díky tomu tak má společně s Jabloncem aktuálně nejlepší formu v lize.

Největší síla Ostravy je ve vzorné defenzivě, osm inkasovaných branek hovoří o všem, lépe je na tom jen vedoucí Slavia. Mezi tyčemi pak čaruje Jan Laštůvka.

Směrem dopředu se Baník může spolehnout na duo Dyjan Carlos De Azevedo – Tomáš Zajíc, oba hráči mají na kontě tři vstřelené góly.