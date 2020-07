Nejmenovaný hráč Opavy měl pocítit obtíže v úterý a ve středu. „Čekáme na potvrzení KHS. Postupujeme dle manuálu LFA a do té doby se nemůžeme k ničemu vyjadřovat,“ řekl Deníku mluvčí SFC Opava Jan Šimek.

Podle ředitelky krajské hygienické stanice Pavly Svrčinové musí nyní celý tým do izolace. „Všichni musí jít do karantény, všichni na testy. Objednáváme je na testy, pak budou 14 dní v karanténě, potom půjdou znovu na testy. Také nařizujeme dezinfekci celého stadionu včetně masáží, rehabilitací, šaten," uvedla na tiskové konferenci Svrčinová.

Ve skupině o záchranu zbývá dohrát poslední dvě kola. Pokud by se soutěž nepodařilo dokončit, nikdo nesestoupí a ligu příští rok doplní na 18 účastníků Pardubice a Brno. V případě, že se dohraje, sestoupí poslední celek tabulky a na postup dosáhne také třetí tým druhé ligy Dukla. Baráž kluby minulý týden na ligovém grémiu zrušily.

Příbram už o odložení domácího utkání s Teplicemi informovala na svých webových stránkách. Prezident klubu Jaroslav Starka, kterého zpráva zastihla na cestě z dovolené v Rakousku právě na utkání, označil v telefonickém rozhovoru pro rádio Impuls dohrání soutěže za nereálné.

„Je to nesmysl. Bylo domluveno, že pokud se ty dva zápasy neodehrají, je konec soutěže,“ řekl s tím, že by mělo dojít na scénář, kdy z nejvyšší soutěže nespadne žádný tým a dva postoupí z druhé ligy. Příbram postup, který by znamenal jistou záchranu, prosazovala ještě před rozhodnutím o dohrání skupiny.

Později potvrdilo odložení všech šesti zbylých utkání také vedení soutěže. „S ohledem na nemožnost dohrát všechna utkání FORTUNA:LIGY ve stanoveném nejzazším termínu do 2. srpna bude Ligový výbor v nejbližších dnech nucen učinit rozhodnutí o ukončení soutěžního ročníku FORTUNA:LIGY bez určení konečného pořadí družstev," uvedl v tiskové zprávě Štěpán Hanuš, ředitel komunikace a PR Ligové fotbalové asociace.