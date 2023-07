V minulé sezoně skončili fotbalisté Mladé Boleslavi na devátém místě a pro tu nadcházející si po změně trenéra kladou vyšší cíle. „Doplnění mužstva a související činnost v klubu směřujeme k tomu, aby se tým dostal do evropského poháru. Zvu všechny fanoušky, aby nás přišli v našem úsilí podpořit, jsou pro nás důležití,“ vyhlásil před startem sezony ředitel klubu David Trunda.

Přípravné utkání: MKS Cracovia – FK Mladá Boleslav | Foto: Jiří Koros

Mladá Boleslav si v uplynulé sezoně zahrála jen prostřední nadstavbovou skupinu také kvůli nízké produktivitě. Nastřílela pouze 39 branek a v tomto ohledu už byly horší jen Pardubice a České Budějovice. Nejlepším střelcem týmu byl se sedmi brankami záložník Tomáš Ladra, za nímž následoval s pětibodovým příspěvkem Daniel Mareček.

V nové sezoně budou ale Středočeši potřebovat větší příspěvek i od svých útočných es. Milan Škoda v mužstvu skončil a lídry ofenzivy by se měli stát ze stávajících hráčů Vasil Kušej a Lamin Jawo.

„V letní přípravě jsme trochu změnili náš herní styl. Chceme hrát útočněji, aby se to líbilo divákům a chodili v co největším počtu. Jsem spokojený, že jsme přípravu zvládli bez zranění," nechal se slyšet nový trenér týmu Marek Kulič, který dosud působil v Mladé Boleslavi jako asistent Pavla Hoftycha. Ten se posunul do pozice sportovního manažera.

Příprava je u konce. V neděli už přijede na ligový zápas Jablonec

A během léta byl až nečekaně aktivní. Mladoboleslavský dres už nebudou oblékat Milan Škoda, Jiří Skalák, Samuel Dancák, Denis Donát, Vojtěch Stránský, Denis Darmovzal, Ladislav Krobot, Radek Látal, Antonín Vaníček, Ubong Mosese Ekpai a Michal Tomič.

Nováčky v kabině jsou naopak brankář Matouš Trmal, obránci Dominik Kostka, Florent Gregoire Poulolo, Andrej Kadlec, Benson Sakala, Mykola Yarosh a Tomáš Král, záložník Ladislav Kodad a útočníci Abdalláh Júsuf Hilál a Matěj Pulkrab.

Už s novými jmény odehrála Mladá Boleslav v přípravě šest duelů, z nichž odešla třikrát vítězně. Táborsko porazila 3:2, Liberec 2:0 a Wartu Poznaň 1:0. Vlašimi podlehli Středočeši o gól 2:3, s Duklou Praha remizovali 4:4 a s MKS Crakovia 1:1.

Hilál se uvedl dvěma góly

Jako střelecký lídr se ukázal znovu Mareček, který nastřílel čtyři góly, dobře ho ale doplnili rovněž zmiňovaný Jawo a nováček Hilál. První zapsal tři branky a druhý o jednu méně. Pokud budou chtít Mladoboleslavští pomýšlet na vyšší produktivitu i lepší umístění, budou znovu potřebovat velký příspěvek od svého kapitána Marka Matějovského.

Ten sice v průběhu sezony oslaví už 42. narozeniny, přesto se v uplynulém ročníku stal nejlepším nahrávačem soutěže. Celkem připravil svým spoluhráčům devět gólů a znovu ukazoval perfektní přehled o hře. Jak ten, tak jeho vůdcovské schopnosti bude Mladá Boleslav opět potřebovat.

Slavii čeká po generálce zúžení kádru. Příchody nejsou v plánu, říká Trpišovský

Stejně tak bude pro jediný středočeský klub v naší nejvyšší soutěži důležitá podpora fanoušků. V minulé sezoně totiž navštěvovalo Lokotrans Arénu v průměru jen 2213 diváků. Z mužstev, která hrála na své domácí půdě, na tom nebyl nikdo hůře. I na tomto aspektu tedy bude potřebovat mladoboleslavský klub zapracovat.

„V kabině panuje před ligovým startem zdravá nervozita a tak by to mělo být. Přípravu jsme odmakali a věřím, že budeme úspěšní. Posily zapadly do týmu dobře a podle mého dojmu je kabina zdravá. Věřím, že jsme nachystaní dobře a všichni chceme hrát na špici ligové tabulky," hlásí před startem ročníku Matějovský.

Ten se svými spoluhráči vkročí do další sezony v neděli od 15 hodin na domácím trávníku proti Jablonci.