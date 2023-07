Výrazná posila přichází do mladoboleslavské branky. Po portugalském angažmá se vrací do české ligy Matouš Trmal.

Matouš Trmal | Foto: Jiří Koros

Perspektivní brankář Matouš Trmal se zkušenostmi z české a portugalské ligy podepsal novou tříletou smlouvu v FK Mladá Boleslav s předpokládaným trváním do konce června 2026.

Čtyřiadvacetiletý brankář Matouš Trmal se narodil v říjnu 1998 na česko-rakouském pomezí v jihomoravské obci Tasovice. Fotbalu se vyučil v žákovských a dorosteneckých družstvech Sokol Tasovice a FK Znojmo. V roce 2016 přestoupil do 1. FC Slovácko, kde podepsal i svoji první profesionální smlouvu. O čtyři roky později, v srpnu 2020, odešel do prestižního portugalského klubu Vitória Guimaraes, v němž odchytal šest mistrovských utkání Primeira Ligy. V soutěžním ročníku 2019-20 nastoupil do pěti duelů reprezentačního týmu Česko U21. V červenci 2022 odešel z Vitória Guimaraes na hostování do Club Sport Marítimo, kde svoji portugalskou misi v letošním létě ukončil a vrátil se do Česka. Na počátku července 2023 se s vedením FK Mladá Boleslav domluvil na tříleté smlouvě s platností do 30. června 2026.

Po Matějovském přidá další rok i Suchý. Boleslav přivedla i posilu z Příbrami