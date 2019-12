Hned od začátku utkání padaly branky. Hosté se dostali do vedení už v deváté minutě, po dvaceti minutách potom svítil na tabuli stav 1:2 z pohledu Boleslavi. Oba góly Jablonce vstřelil Martin Doležal, který si nejprve ve vápně přehodil míč na levačku a střílel, poté propálil Šedu přízemní ranou na zadní tyč.

“Vstoupili jsme do utkání aktivně, dali jsme dva góly, využívali jsme rychlých kraju, úniky dovršil brankami Doležal,” popsal povedený jablonecký start trenér Petr Rada. Za domácí tým kontroval střelou zpoza vápna Pavel Bucha.

Před poločasem navýšil náskok Severočechů Vladimir Jovovič, který na malém vápně usměrnil Doležalovu hlavičku po rohovém kopu mimo dosah brankáře Šedy. Do kabin se tak odcházelo za stavu 1:3. “V kabině jsem hráče nabádal, ať se nespokojí s tím, že vedeme. Domáci tu spoustu zápasů otočili, hráče jsem na to upozorňoval,” řekl Rada o tom, co se dělo v šatně hostí.

I po přestávce pokračovala ofenziva Jablonce. Další navýšení skóre měl na noze Jugas, ke kterému propadl míč po rohovém kopu, jeho ránu ale vytáhl Šeda. Po hodině hry Šeda vytáhl parádní zákrok proti ráně Jovoviče. Tím se ovšem hostující tým směrem dopředu vyčerpal, pak už útočili hlavně domácí.

V sedmdesáté minutě zahrozil Mešanovič, jeho pokus z dálky však postrádal větší přesnost. Minutu nato už se nicméně bosenský forvard Boleslavi radoval. Střídající Klíma stáhl po Buchově centru oba stopery na sebe a balon propadl až na zadní tyč na Murise Mešanoviče, který zblízka snížil.

Čtvrt hodiny před koncem padl ve vápně Jablonce po střetu s Krobem k zemi Bucha, penalta se ale nepískala. Hra pokračovala dál a Hubínek ještě stihl míč na hrací ploše, po jeho ostrém centru se ovšem balon od hráčů před brankou pouze odrazil na horní síť.

“Věřil jsem v obrat, věřil jsem i za stavu 1:2, protože tohle mužstvo má charakter. Dnes nám ale nebylo přáno, a to zaslouženě, soupeř má velkou kvalitu,” chválil Weber Jablonec.

Závěr zápasu se nesl ve znamení tlaku domácích, kteří svírali soupeře u jeho šestnáctky, nicméně na kýžený třetí gól nedosáhli. V závěru měli poslední šanci z rohu, na který z opačné strany trávníku přispěchal i gólman Šeda, situace ale skončila jen útočním faulem Tatajeva.

Boleslav se tedy po dvou porážkách se sousedy v tabulce propadla níž. Po páteční předehrávce je v průběžném ligovém pořadí na páté příčce, Jablonec poskočil na třetí místo. “Samozřejmě jsem šťastný, že jsme uhráli tři body. Vážíme si toho, protože Boleslav si myslím, že po Slavii je nedobytná tvrz, body se odsud nevozí,” prohlásil Rada.

Weber po utkání bilancoval celý rok. “Říkal jsem i klukům, vždycky to trochu vrhne stín na celou sezonu. Musíme si přiznat, že nás v závěru postihla lehká krize, herní i výsledková,” přemítal boleslavský kouč. “Tato dvě utkání nám alespoň ukáží, na čem pracovat. Poslední dobou jsme křehcí v defenzivě, v tom se musíme zlepšit,” řekl Weber s tím, že Boleslav bude v zimě shánět posily směrem dozadu. Naopak podle něj není potřeba posilovat směrem dopředu, a to i přesto, že už víceméně počítá s odchodem klíčového kanonýra Komličenka.