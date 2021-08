Ze dvou těžkých zápasů s pohárovými účastníky vytěžila fotbalová Mladá Boleslav tři body. Po těsné porážce 1:2 v Plzni zvládli svěřenci kouče Karla Jarolíma domácí premiéru na jedničku. Jablonec vyprovodili výsledkem 3:0. „Čekal nás těžký soupeř a jsem rád, že jsme zápas zvládli. Hraje se na výsledek a ten je pro nás dobrý,“ hlásil boleslavský kouč Karel Jarolím hned po utkání.

Jablonečtí zahrozili jako první, Doležalovu střelu v šesté minutě ale vyrazil domácí brankář Šeda. Za tři minuty dostal do sítě míč mladoboleslavský Fila, ale branka kvůli ofsajdu neplatila. Chvíli nato se už letní posila Středočechů z Brna mohla radovat. Ewerton na levé straně přešel přes Štěpánka a po jeho přihrávce Fila překonal přízemní střelou na zadní tyč Hanuše. Osmnáctiletý útočník si připsal teprve druhý ligový gól.

Za tři minuty Mladoboleslavští zvýšili. Po dalším Štěpánkově zaváhání se před Hanušem dostal k míči Škoda, který hostujícího gólmana obešel a do prázdné branky zvýšil. Pětatřicetiletý bývalý reprezentant skóroval po letním příchodu do Boleslavi i v druhém kole nové sezony. "Důležitý moment byl za stavu 0:0, kdy nás podržel Šeda při šanci Doležala. Kdyby se Jablonec dostal do vedení, mohl být průběh jiný. Pak jsme hru ovládli, dali jsme dva góly a měli spoustu dalších příležitost," komentoval trenér Boleslavi.

Ve 20. minutě hlavičkoval v dobré pozici vedle nabíhající Ladra a stejný hráč poté nepřekonal Hanuše v 28. minutě. Jablonecký trenér Rada už po půlhodině stáhl ze hry Štěpánka a nahradil ho Surzynem.

V 55. minutě mohl snížit Kubista, ale jeho pokus zablokoval Karafiát. Na druhé straně se neprosadili Ewerton, Dancák a Škoda a zvýšit dokázal až v 79. minutě posledně jmenovaný, který se prosadil hlavičkou po centru střídajícího Skaláka. Škoda dal v české lize dva góly v jednom utkání poprvé od předloňského prosince a posledního zápasu za Slavii.

"V poločase jsme hráče upozorňovali, že znovu musíme vstoupit aktivně a nedat Jablonci šanci na kontaktní gól. Po střídání se naše hra zlepšila, měli jsme další šance, ze kterých jsme mohli skórovat. Když vedete 3:0, tolik to nevadí, ale v jiném zápase by bylo třeba nakládat s šancemi efektivněji. Kluci podali týmový výkon s patřičnou kvalitou," dodal Jarolím.

Jablonečtí rezignovali a mohli dostat ještě další branku. Střídající Lukáš Mašek však v 84. minutě trefil jen Hanuše a další šanci zblokovala hostující obrana. Mladá Boleslav doma v lize neprohrála s Jabloncem 10 z posledních 11 utkání. Severočeši utrpěli v nejvyšší soutěži nejtěžší porážku od únorového utkání se Slováckem a nebodovali teprve podruhé z posledních 16 ligových zápasů.

Hostující trenér Petr Rada k zápasu dodal: "Na začátku měl šanci Doležal, Šeda to vyrazil. Pak jsme si ale individuálními chybami a blbým postavení dali první dvě branky prakticky sami. Nejen pravý obránce, ale i záložníci se stahovali. Nedrželi jsme výšku, dostávali jsme se pod tlak. Ewerton využil své techniky a my jme v 15. minutě prohrávali 0:2." A pokračoval: "V druhém poločase jsme chtěli dát kontaktní branku, v určité pasáži jsme byli aktivní. Když jsme se 15 minut před koncem chystali přejít na tříobráncový systém, inkasovali jsme po standardce a bylo po zápase. Jsem zklamaný hlavně z prvního poločasu, nenavázali jsme na první zápas s Ostravou. Chyběl nám pohyb, zaslouženě jsme prohráli. Před Celticem je to nepříjemné, chtěli jsme tu bodovat. Čeká nás jiná soutěž, jiný soupeř. Musíme se pokusit na tohle zapomenout."

FK Mladá Boleslav - FK Jablonec 3:0 (2:0)

Branky: 14. a 79. Škoda, 11. Fila. Rozhodčí: Zelinka. ŽK: Douděra - Kratochvíl, Pilař. Diváci: 2471.

Boleslav: Šeda - Douděra, Suchý, Karafiát, Preisler - Ladra (74. Skalák), Matějovský (66. Smrž), Dancák, Ewerton (74. Stránský) - Škoda (89. D. Mašek), Fila (66. L. Mašek).

Jablonec: Hanuš - Štěpánek (32. Surzyn), Martinec, Zelený, Krob (80. Smejkal) - Považanec - Pleštil, Kubista (65. Houska), Kratochvíl (80. Čvančara), Malínský (65. Pilař) - Doležal.