Po prvním poločase zápasu s Českými Budějovicemi to vypadalo na další boleslavské jarní trápení. Domácí prohrávali s Dynamem 0:1, kapitán Budínský navíc nedal penaltu. Po přestávce ale už tahala za kratší konec domácí Boleslav. Svou územní převahu dokázala přetavit ve dvě vstřelené branky a po výsledku 2:1 má do finále prostřední nadstavbové ligové skupiny o kousek blíže než její soupeř.

„Konečně jsme se dočkali po pandemii také vítězství. Máme z toho radost, ale ještě nás čeká odveta. Za hráče jsme rád, že jsme po nepovedeném začátku zápasu s podporou diváků zápas otočit,“ řekl k samotnému zápasu boleslavský kouč Jozef Weber. A pokračoval: „Ve druhém poločase jsem konečně na stadionu cítil to správné napětí, povzbuzování a také větší agresivitu od našeho týmu. Konečně mi to trošku připomínalo loňskou sezonu.“

Webera těšila i gradace tlaku jeho celku v touze po vítězství: „Se Zlínem jsme hráli doma 1:1, ale tam jsme se nedokázali dostat až tak do varu. Dnes se nám to povedlo a diváky jsme odměnili druhým gólem.“ Šance na postup do dalšího kola jsou podle jeho slov i nadále vyrovnané: „Budějovice byli před dvojzápasem v lepší psychické pohodě, ale výhra v prvním zápase zase může pomoci nám.“

O vítěznou branku se postaral dvě minuty před koncem zápasu řádné hrací doby Dominik Mašek. „Škoda jenom té obdržené branky v prvním poločase, ale po inkasovaném gólu jsme se zvedli. Sice jsme ještě zahodili penaltu, ale ve druhé půli jsme už dominovali a mohli jsme nakonec vyhrát i vyšším rozdílem. Ale musíme být rádi i za výsledek 2:1, který je dobrý do odvety“ komentoval průběh utkání boleslavský středopolař, který se po návratu po operaci kolena trefil ve druhém zápase v řadě.

Při vítězné brance to vypadalo na lehkou práci: „Ani ne. Wagimu to tam proskočilo mezi nohama a já byl trošku zaskočený, že míč doletěl až ke mně. Ale naštěstí jsem byl na správném místě.“