Po konci v německém Sandhausenu bude Matěj Pulkrab kopat v dresu Mladé Boleslavi. Podepsal zde dvouletý kontakt.

Matěj Pulkrab podepsal v Boleslavi dvouletou smlouvu | Foto: Jiří Koros

Šestadvacetiletý ostrostřelec Matěj Pulkrab, který už nastřílel osmatřicet ligových gólů a dalších třináct v dorosteneckých a juniorských reprezentacích, po skončení německého angažmá podepsal v Mladé Boleslavi smlouvu platnou do konce června 2025. Po Júsufovi Hilalovi tak jde o druhou výraznou posilu do mladoboleslavského útoku.

Matěj Pulkrab je pražským rodákem. S fotbalem začal v FK Lety, ale už jako žák přešel do AC Sparta Praha, kde později získal svoji první profesionální smlouvu a v dospělém sparťanském áčku ve 49 zápasech nastřílel 14 prvoligových gólů. Dále ligové statistiky rozšířil při hostováních ve Slovanu Liberec a vršovických Bohemians.

Celkově v tuzemské nejvyšší lize v sedmi ročnících nastoupil do 110 utkání a připsal si 38 gólů. Z nich tři do mladoboleslavské branky, konkrétně v květnu 2016 při utkání FK Mladá Boleslav - FC Slovan Liberec 2:2, v únoru 2018 při utkání FC Slovan Liberec - FK Mladá Boleslav 1:0 a v říjnu 2018 při utkání AC Sparta Praha - FK Mladá Boleslav 4:1. Boleslavští spoluhráči a fandové nyní očekávají, že v příštích dvou letech bude naopak střílet góly do branek mladoboleslavských soupeřů…

V dorosteneckém věku reprezentoval Česko v kategoriích U16 čtyřikrát (1 gól), U17 osmkrát (3 góly), U18 sedmkrát (1 gól), U19 dvanáctkrát (4 góly) a další reprezentační starty si připsal v juniorských U20 osmkrát (2 góly) a U21 dvanáctkrát (2 góly).

V roce 2022 přestoupil z pražské Sparty do německého SV Sandhausen, kde se v šestnácti druholigových mistrácích a jednom pohárovém duelu do střeleckých statistik nezapsal. V letošním létě se z Německa vrátil do Česka a dohodl na dvouleté smlouvě v FK Mladá Boleslav v trvání do 30. června 2025.

