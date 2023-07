V Mladé Boleslavi bude vedle Marka Matějovského působit v příští sezoně i další zkušený lídr. Na roční smlouvě se totiž s klubem dohodl pětatřicetiletý obránce Marek Suchý. Jako posilu do defenzivy pak středočeský klub ulovil kapitána zambijské reprezentace Bensona Sakalu, který naposledy působil v Příbrami.

Marek Suchý bude pokračovat v Mladé Boleslavi. S klubem se dohodl na další rok. | Foto: FK Mladá Boleslav

Marek Suchý má za sebou v pětatřiceti letech už parádní kariéru. Uvedl se do ní ve Slavii a následně si zahrál v Rusku, Švýcarsku i Německu. Po konci v Augsburgu se vrátil zpátky do Česka a svoje další působení spojil právě s Mladou Boleslaví, ve které odkopal poslední dvě sezony. Do středních Čech přišel jako dvojnásobný vítěz naší ligy se Slavií a čtyřnásobný šampion švýcarské nejvyšší soutěže.

I v Mladé Boleslavi se Suchý okamžitě zařadil mezi lídry. V uplynulém ročníku zasáhl do 31 zápasů a s 2745 odkopanými minutami byl jedenáctým nejvytěžovanějším fotbalistou v soutěži. Střelecky se do statistik nezapsal, mohl si ale odškrtnout 296 vyhraných osobních soubojů. V tomto ohledu byl ve FORTUNA:LIZE lepší už jen Lukáš Hůlka z Bohemians.

Další vyhrané souboje i starty přidá Suchý v příští sezoně. Zatím v naší nejvyšší soutěži zasáhl do osmi sezon a 173 zápasů. V nich vstřelil jediný gól a zapsal pět asistencí. Hlavní přínos pro tým ale znamená zejména v obranné hře.

Podobně by na tom měl být i Zambijec Benson Sakala, kterého ulovila Mladá Boleslav v druholigové Příbrami. Šestadvacetiletý defenzivní hráč byl letos v kvalifikaci Afrického poháru národů dokonce kapitánem své reprezentace. V dresu Příbrami strávil poslední sezonu, předtím kopal za Viktorii Žižkov. V uplynulém ročníku zasáhl ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE do 18 zápasů, jednou se gólově prosadil a jednou přesně asistoval.

V mladoboleslavském dresu se Sakala poprvé představil v sobotu při přátelském utkání s Duklou Praha. Další starty by měl přidávat v nadcházejících dvou sezonách, s mužstvem z města automobilů totiž podepsal smlouvu na dva roky.