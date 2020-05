"Výsledek jeho testu byl k dispozici v sobotu. Ještě se v ten den vyskytoval na přípravném utkání, ale hráči nebyli v kabinách, jen venku. Proto zatím nebylo třeba vyhlásit karanténu i pro další hráče. Je do ní umístěn jen ten jeden pozitivně testovaný. A také osoby, se kterými v předepsaném období přišel do blízkého styku, to ovšem není nikdo z fotbalového oddílu," uvedla mluvčí středočeské Krajské hygienické stanice Dana Šalamunová.

Ostatní hráče Mladé Boleslavi čeká další test. "Ten by měl být proveden v úterý 19. května. Jeho výsledky budou známy podle toho, jak bude zatížena kapacita laboratoře, orientačně by to ale mělo být zhruba do 24 hodin," řekla Šalamunová.

Jak velká komplikace to bude pro utkání FK Mladá Boleslav - SK Slavia Praha naplánované na úterý 26. května od 20 hodin, by se mělo rozhodnout do konce tohoto týdne.

"Věříme, že v případě negativních výsledků všech zúčastněných se klub brzy vrátí do plné přípravy. Ligová fotbalová asociace (LFA) ani klub nebude zveřejňovat identitu pozitivně testované osoby ani dále celý případ komentovat," uvedla v tiskové zprávě LFA, která řídí první a druhou ligu.

Fotbalisté musejí z nařízení ministerstva zdravotnictví před začátkem soutěže absolvovat dva testy v rozmezí pěti až šesti dnů. Výsledky druhého musejí být k dispozici 24 hodin před zápasem. Třetí test hráči a realizační týmy všech klubů podstoupí mezi základní částí a nadstavbou.