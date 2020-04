Pozastavení fotbalové sezony se dotklo nejen hráčů a klubových funkcionářů, ale samozřejmě také rozhodčích. A to jak těch na okresní úrovni, tak také prvoligových. Stop stav fotbalu pak mladoboleslavského arbitra Ondřeje Pechance utlumil hned na dvou frontách – nejenže aktuálně nemá co pískat, ale také v civilním zaměstnání, jakožto sekretář okresního fotbalového svazu nemá nyní moc práce.

Koronavirus ho navíc málem zastihl na cestách. „Než se naplno rozjela karanténní opatření, tak už jsem měl téměř sbaleno do Portugalska, kde jsem měl být jako čtvrtý rozhodčí na kvalifikaci jednadvacítek proti Kypru,“ říká třiatřicetiletý rozhodčí, který figuruje i na mezinárodní listině UEFA.

Co vlastně říkáte na ukončení neprofesionálních fotbalových soutěží?

Dlouho jsem doufal, že se podaří amatérské soutěže rozjet. Bohužel postupem času bylo téměř jistě, že to možné nebude. Myslím si, že to bylo v dané situaci správné rozhodnutí a řešení, ačkoliv mě to mrzí kvůli všem hráčům napříč věkovým spektrem, kteří hrají fotbal pro radost.

A co profesionální soutěže jako jsou první a druhá liga? Jaký očekáváte další průběh u nich?

Stále doufám, že se profesionální soutěže rozběhnou. Tím, že se odložilo mistrovství Evropy, je na jejich dohrání více času. Pokud by se to nezvládlo do konce června, tak bych byl i pro variantu dohrávat klidně i v červenci a následně začít nový ročník v září.

Jak se vlastně udržují fotbaloví rozhodčí během pauzy? Máte nějaké centrální materiály, pokyny nebo doporučení k tréninku?

Po fyzické stránce se připravuji buď tréninkem doma na zahradě nebo výběhy do lesa. A po stránce teoretické mám dost úkolů od UEFA – videotesty, rozbory utkání, takže je pořád co dělat.

A čím jiným teď ještě zabíjíte volný čas?

Trávím čas s rodinou a užívám si manželku a děti.