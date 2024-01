Kromě trenérů měl v boleslavském fotbalovém klubu skončit také sportovní manažer Pavel Hoftych.

Pavel Hoftych | Foto: Deník/Vladimír Pryček

Vedení FK Mladá Boleslav ve svém prohlášení na klubovém webu v sobotu informovalo o konci trenéra Marka Kuliče, asistenta Pavla Medynského a trenéra brankářů Jiřího Malíka s tím, že jméno nového trenéra a realizačního týmu klub zveřejní v nejbližších dnech.

Jméno sportovního manažera Pavla Hoftycha však ve výčtu ukončených smluv zmiňováno nebylo. Proto mohlo fanoušky mladoboleslavského klubu zaskočit, že právě Pavla Hoftycha představila v první den nového roku jako svého nového sportovního manažera druholigová Viktoria Žižkov. Na boleslavském klubovém webu přitom Hoftych ještě v pondělí večer jako sportovní manažer mezi funkcionáři figuroval.

Foto: Bruslaři zakončili rok další výraznou venkovní porážkou

„Trenérský post v Česku nebyl ve hře. Rýsují se nějaké možnosti v zahraničí, i proto by nebylo správné rozjíždět někde trenéřinu. Teď je však prioritou Viktorka, přivést správného kouče a poskládat pro jaro tým, který se s tím úspěšně popasuje. Pokud by následně zahraniční nabídka vykrystalizovala tak, že by stála za zvážení, máme s vedením dohodu, že mi vyjdou vstříc,“ prohlásil Hoftych pro klubový web Žižkova.