To jeho týmu zajistily dva vyhrané zápasy play-off v prostřední skupině české ligy, kde Boleslav nejprve vyřadila České Budějovice a v následném duelu ve dvojzápase přehrála i olomouckou Sigmu. „Zápasy ve čtyřce splnily, co jsme od nich chtěly. Mohli jsme zapojit mladé hráče jako Maška nebo dneska Stránského. Podařilo se nám konsolidovat obranou čtveřici, prospěl nám návrat Ondřeje Karafiáta. Protáhli jsme si sezonu, a ještě se šťastným koncem,“ komentoval nakonec úspěšný závěr sezony pětapadesátiletý kouč.

Ten byl nakonec s nadstavbovou částí a jejím vyvrcholením hodně spokojený: „My jsme si to pro sebe nazvali finále, a chtěli jsme ho prostě vyhrát. Oba týmy k tomu přistoupili s veškerou vážností, nešlo o žádný plážový fotbal.“ Vítěz navíc zinkasoval jako odměnu jeden milion korun. Ten putuje podle Hoftycha přímo do kabiny: „S vedením jsme se domluvili, že to pokryje prémie. Pro nás je ale důležitější to sedmé místo, níž Boleslav nepatří!“

Ewerton nejdřív nedal penaltu, pak dvěma góly trefil milion

Kam bude patřit v další sezoně, to je to, o čem už nyní boleslavský kouč intenzivně přemýšlí: „Hodně komunikujeme s vedením, s pány Dufkem a Trundou máme každý týden schůzky. Řešíme kádr, odchody i příchody. Já jsem ale poučený z Liberce, kde bylo to pouštěná žilou v kádru obrovské. My se soustředíme na to, abychom kádr spíš ladili, abychom byli stabilnější a silnější.“ A promluvil i konkrétně: „Je potřeba prodloužit smlouvy s klíčovými hráči, jako je Marek Matějovský.“

Zda bude moci počítat i s Brazilcem Ewertonem, zatím neví: „Jestli to byl dneska jeho poslední zápas, tak to bylo parádní loučení. Ale mi budeme ještě čtrnáct dní trénovat a minimálně do té doby, tady bude s námi.“

A to je další specifikum boleslavského klubu – hráče nečeká hned po konci sezony dovolená, ještě čtrnáct dní je čeká tréninková zátěž. „Máme v kabině dobrou náladu, hráči na dovolenou ani nechtějí,“ hlásil Hoftych nejprve se smíchem. Pak přidal i racionální vysvětlení: „Hodně jsme s hráči v kondičním tréninku pracovali na rychlosti a kdybychom je teď vypustili na dovolenou, tak o vše přijdou. Do 27. května budeme trénovat jako v ligovém cyklu. Pak budou mít přes dvacet dní volno, kde ale dostanou běhací plán a od dvacátého června na to navážeme letní přípravou.“

A také si posteskl na českou ligovou termínovku: „Vůbec nechápu, proč se začíná liga až třicátého července. Vždyť tady budou ideální podmínky a terény na hraní. Proč nehrajeme už od desátého, aby byly naše kluby, které půjdou do pohárů rozehrané? To jsem vůbec nepochopil!