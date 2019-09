Ex-slavistického záložníka čeká návrat do Edenu. Tentokrát v dresu Mladé Boleslavi.

Pavel Bucha | Foto: Miloš Moc

Při pročítání jeho fotbalového životopisu by si člověk mohl připadat, že čte odshora aktuální tabulku nejvyšší české soutěže. Jedenadvacetiletý fotbalový záložník Pavel Bucha totiž strávil mládežnická léta v dresu první Slavie, odkud ne úplně v dobrém odešel do druhé Plzně. Tam se však do našlapaného áčka neprosadil a už druhou sezonu hostuje v celku třetí Mladé Boleslavi. A právě jeho aktuální zaměstnavatel zkříží v sobotu kordy s úřadujícím mistrem. A to navíc na horké půdě v Edenu.