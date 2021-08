Kadlec ukončil kariéru v únoru roku 2020. "Přišel čas," oznámil Spartě po vleklých zdravotních problémech.

Jenže bez balonu dlouho nevydržel. Když zjistil, že jej koleno přestalo trápit, začal si pohrávat s myšlenkou na návrat. Vše probral i s agentem. Nejprve jej zlanařili bývalí spoluhráči v čele s Tomášem Řepkou do "pralesa". Střihl si několik zápasů v dresu Červených Janovic v III. třídě na Kutnohorsku. Dal i gól.

Tenhle týden se 29letý odchovanec Bohemians objevil s kopačkami ve městě aut. S nadějí, vírou na návrat.

"Je v nejlepších letech, má šanci, aby se mu to povedlo. My mu budeme držet palce," poznamenal Štěpán Kacafírek, kouč z Janovic.

Shrňme si to: Mladá Boleslav dala Kadlecovi šanci. Prozatím v béčku, kde působí třeba Ondřej Zahustel, jeho někdejší parťák ze Sparty. Kadlec je tam na testu, nic nemá slíbené, nic neslíbil on sám. Uvidí se.

Co říkají osobnosti: Může se Václav Kadlec vrátit do ligy?

Ondřej Kušnír, bývalý parťák ze Sparty

"Určitě se vrátit může. Znám ho, je to veliký bojovník. Zraněními trpěl pořád, ale vždy na sobě makal. A právě díky jeho píli a vůli se vždy dokázal vrátit. Sleduju ho, jsme v kontaktu a vím, že na sobě maká. Věřím mu. Přicházeli jsme do Sparty ve stejný čas a celou dobu byli pospolu, vycházeli spolu dobře. Byl to velmi talentovaný hráč. Pro Spartu se vždy snažil odvádět maximum. I tím, jaký je povahově a jak na sobě pracuje a bude pracovat, se může vrátit. Dělá vše pro to, aby se mu to povedlo. Ale zase se mu musí vyhýbat zranění."

Stanislav Hejkal, asistent trenéra Hradce, bývalý trenér Kadlece ve Spartě

"Bude to mít těžké už proto, že je rychlostním typem fotbalisty. Bude záležet na tom, zda si neodvykl na každodenní tréninkovou zátěž. Teď jsem někde četl, že měsíc trénoval s Patrikem Schickem a koleno vydrželo. Což je dobře, ale je otázka, jakou intenzitou trénink probíhal. Teď to zkusí v Boleslavi a uvidí se. Každopádně pokud to dá, tak fotbal se nezapomíná a on ho umí. Shodou okolností jsme spolu mluvili nedávno, protože pracuje pro Pavla Pasku a nabízel nám do Hradce nějakého hráče. Překvapilo mě, jak vyspěl. Já ho pamatuju s bejzbolkou na stranu, rychlá auta, haló kolem něj. Dneska se těší na druhé dítě, je to někdo úplně jiný. I to mě utvrzuje v tom, že za pokus jeho návrat stojí, 29 let není pro fotbalistu věk, kdy by nemohl hrát dál."

Zdeněk Šmejkal, bývalý ligový fotbalista

"Já myslím, že určitě ano. Myslím, že Venca pracoval hodně na zesílení okolních svalů a koleno si po určité době sedlo. Takže mu přeji, ať mu koleno drží a umožní mu se vrátit k fotbalu."

Václav Kadlec

Naskočil do ligy v šestnácti letech v roce 2008 (krátce poté, co jej letenský klub vykoupil z Bohemians za deset milionů korun). Byl považován za velký příslib českého fotbalu, skautovaly jej přední kluby, ale nakonec šel "jen" do německého Eintrachtu Frankfurt. Mihl se také v dánském Midtjyllandu. Odborný server Transfermarkt jej v dobách největší slávy ocenil na pět milionů eur.