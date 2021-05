Ve vzájemných zápasech Boleslavi a Sparty většinou nebývá nouze o góly. A hned od začátku bylo jasné, že ani v nedělním utkání nuda hrozit nebude. Utekla sotva minuta, když hostující gólman Nita odkopem trefil dotírajícího Klímu a od něj se balon odrazil do tyčky odkryté prázdné branky.

Skóre se poprvé posunulo v deváté minutě, když Moberg Karlsson zpětným pasem nabídl zakončení prakticky do prázdné Tomáši Wiesnerovi. Hned vzápětí ale Středočeši vyrovnali, po rychle sehraném kontru pálil přesně Michal Škoda.

Pak do zápasu zasáhlo video – Matějovský si našteloval balon za vápnem a parádní ranou trefil růžek Nitovy branky, jenže sparťanskému gólmanovi dle názoru sudího Ginzela překážel ve výhledu v ofsajdu stojící Škoda, a tak dál trval stav 1:1.

Další góly přišly až před pauzou. Nejprve se k míči na hranici vápna dostal David Moberg Karlsson a prudkou ranou z otočky vrátil Pražanům vedení. I tentokrát ovšem domácí bleskově našli odpověď, po rohovém kopu Zmrhala zametl zblízka míč do sítě opět Michal Škoda.

V samém závěru první půle pálil z přímého kopu Moberg Karlsson, fantastickou robinzonádu ovšem předvedl Šeda a udržel nerozhodné skóre. Do kabin se tak šlo za stavu 2:2.

Jenže z druhé půle uteklo jen pár minut a zase bylo vše jinak. Po rychle rozehrané standardce si zaběhl za obranu Jaromír Zmrhal, udělal dlouhou kličku Nitovi a ze strany se štěstím nasměroval balon do sparťanské brány. Domácí tým poprvé vedl.

Ve čtyřiapadesáté minutě už bylo zase srovnáno, nařízenou penaltu proměnil Dávid Hancko. A slovenský stoper Sparty se dvacet minut před koncem utkání trefil znovu, tentokrát po rohovém kopu. Sám tak režíroval obrat na 4:3.

Boleslav se sice tlačila za srovnáním, jenže její snaha vyznívala naprázdno. Naopak v samém závěru řádné hrací doby po rychle rozehraném volném kopu utekl obraně Bolky Matěj Polidar, vyhnul se Šedovi a zvýšil na 5:3.

To ale pořád nebylo vše! Už v nastaveném čase vrátil po rohovém kopu balon do ohně Douděra a střídající Lukáš Budínský vystřihl učebnicové nůžky do šibenice. Devátý gól byl luxusní tečkou za neuvěřitelně zábavným zápasem.

Boleslav už s jistou záchranou hrála opravdu uvolněně, a tak ji ani tak těsná porážka příliš trápit nemusí. Zato Sparta si tříbodového exportu musí považovat, protože zase upevnila své šance na získání druhého místa v tabulce.

Mladou Boleslav v příštím kole čeká další výjezd na Moravu. V neděli od pěti hodin se představí na stadionu Olomouce.

Ohlasy trenérů

Karel Jarolím (Mladá Boleslav): "Samozřejmě taková prohra bolí, protože se na ten fotbal dalo koukat a padlo hodně gólů. Musím bohužel říct, že mi vadí, že to pokazili rozhodčí. Říkali jsme, že z nás spadla ta nervozita z boje o záchranu. Šli jsme do toho uvolněnější, ale o to odhodlanější. Ukázali jsme kvalitu, asi bychom v tabulce mohli být i výš, než kde jsme. Mužstvo se ale za běhu doplňovalo, bylo hodně zápasů, kdy jsme po bodech sahali, ale skončilo to remízou nebo prohrou. Bylo to takové na hraně úspěchu a neúspěchu, ale tenhle výkon ukázal, že v klucích to je a patřičnou kvalitu mají. Budeme dál pracovat, zbývají ještě dva zápasy, které chceme odehrát co nejlíp, abychom to už ladili na příští sezonu."

Pavel Vrba (Sparta Praha): "Ofenzivní fotbal mám rád, je dobře, že padlo tolik gólů. Na druhou stranu ale naše defenziva byla dost děravá a nedůsledná. Když padají góly do správné sítě, tak jsem spokojený, ale tenhle zápas, to byla divočina. Udělali jsme v obraně hodně chyb už v první půli, a samozřejmě v závěru potom taky. Některé góly jsme soupeři doslova darovali, byli jsme nedůrazní. To je naše obrovská chyba, která se opakuje, budeme se nad tím muset zamyslet. Zápas celkově byl z obou stran hodně atraktivní, obě mužstva chtěla hrát dopředu. Na základě toho padlo tolik branek. Pro diváka zajímavé, pro nás trenéry trochu složitější."

FK Mladá Boleslav – AC Sparta Praha 4:5 (2:2)

Branky: 12. Michal Škoda (Zmrhal), 43. Michal Škoda (Zmrhal), 48. Zmrhal (Matějovský), 90+4. Budínský (Douděra) – 9. Wiesner (Moberg Karlsson), 40. Moberg Karlsson (Sáček), 54. Hancko (pen.), 70. Hancko (Moberg Karlsson), 90+1. Polidar (Dočkal). Rozhodčí: Ginzel – Vlček, Hájek. Žluté karty: 22. Skalák (MBL), 75. Douděra (MBL), 90+1. Šeda (MBL) – 57. Souček (SPA), 75. Matěj Hanousek (SPA).

FK Mladá Boleslav: Šeda – Douděra, Řezník, D. Šimek, Preisler (80. Malínský) – Skalák, Matějovský (C), Dancák, Zmrhal – Jiří Klíma (79. Budínský), Michal Škoda.

AC Sparta Praha: Nita – Wiesner, Vitík (46. Souček), Hancko, Matěj Hanousek – Moberg Karlsson (90+2. Minčev), Pavelka, Sáček (76. Polidar), Dočkal (C), Hložek – Juliš (64. Karabec).