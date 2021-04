Středeční zápas režíroval teplický středopolař Pavel Moulis. V prvním poločase otevřel skóre povedeným volejem a ve druhé půli odpověděl na boleslavské srovnání proměněnou penaltou. V den svých třicátých narozenin tak dvěma brankami prakticky sám zařídil postup mezi nejlepší čtyřku poháru. Boleslav je pro Moulise vůbec oblíbený soupeř, prosadil se proti ní i v prosincovém vzájemném utkání na boleslavském hřišti.

Sám střelec ale tuší, že tentokrát bude zápas vypadat jinak: „Myslím si, že Boleslav bude hrát trošku jinak. Bude to určitě úplně jiný zápas než v poháru. Bude tam víc soubojů, musíme se na to pořádně připravit a pořádně to zvládnout!“

Středočeši museli vypadnutí z Mol Cupu rychle hodit za hlavu. Výkon při středeční porážce se trenéru Karlu Jarolímovi vůbec nelíbil, šéf boleslavské střídačky tak doufá, že jeho svěřenci v nedělní „odvetě“ zaberou a odčiní nepovedený pohárový zápas.

„V poháru jsme chtěli přes Teplice postoupit, bohužel se tak nestalo. Musíme se tedy se zkušenostmi z pohárového střetnutí lépe připravit na ligové utkání. Věřím, že se poučíme z blbostí, které jsme v poháru udělali, a něco na soupeře vymyslíme,“ prohlásil zkušený kouč.

O nutném zlepšení mluvil po čtvrtfinále poháru i obránce Ladislav Takács, jediný boleslavský střelec ve středečním duelu: „Určitě to z naší strany nemůže vypadat stejně. Sedneme si k tomu, něco si řekneme. Nemyslím si, že by bylo všechno špatně, něco nám i vyšlo, ale musíme se na to v klidu podívat a ten druhý zápas odehrát líp. Věřím, že na to máme, že to nenecháme Teplicím zadarmo a vrátíme jim tu porážku.“

Nedělní ligový duel obou týmů bude i vzhledem k postavení tabulce velmi důležitý. Bude to souboj tabulkových sousedů – Teplice jsou čtrnácté, Boleslav patnáctá. Domácí mají na Jarolímův soubor dva body k dobru, ve hře je tedy hodně. A Bolka se pořád musí koukat i pod sebe, na sestupovou šestnáctou příčku, na které je momentálně Brno, má náskok čtyř bodů.

Na teplickém stadionu proběhne úvodní výkop utkání 26. ligového kola v neděli v 16 hodin.