Jedinému středočeskému týmu se v tabulce nejvyšší soutěže dýchá po třech výhrách z posledních pěti zápasů lépe, stále to ale ještě není úplně ono. Vyhrát dvě utkání po sobě se Matějovskému a spol. povedlo zatím pouze jednou.

Body naskakují hlavně doma, kde to bývají gólově bohaté přestřelky. Venku se vypracované šance proměňovat nedaří. Tak jako těsně před reprezentační přestávkou v Českých Budějovicích a předtím ještě markatněji na Spartě.

„Očekávám od hráčů soustředěný výkon a především výrazně efektivnější střeleckou aktivitu, než v předchozím ligovém utkání,“ předestírá své nároky na hráče trenér Karel Jarolím před poslední překážkou první poloviny soutěže, která letos předehraje ještě čtyři "jarní" kola.

Fotbalisté Zlína jsou v tabulce o tři příčky níž. V posledních třech ligových duelech neprohráli, navíc gólman Rakovan pokaždé udržel čisté konto. Slušnou sérii se ševci pokusí natáhnout i v Mladé Boleslavi. V případě dalšího triumfu se mohou bodově dotáhnout právě na Středočechy.

FORTUNA:LIGA, 15. kolo



FK Mladá Boleslav (8.) – FC Fastav Zlín (11.)



Výkop: sobota v 15.00, Lokotrans aréna



Rozhodčí: Zelinka – Kotík, Mikeska (Radina). VAR: Machálek, AVAR: Podaný



Ligová bilance: 13-3-8



Poslední zápas: 1:2 (90. Takács – 51. Poznar, 78. Dramé, 24. února 2021)



Pravděpodobné sestavy:

Boleslav: Šeda - Karafiát, Suchý, Preisler - L. Mašek, Hlavatý, Smrž, Jurásek - Skalák, Milan Škoda, Ewerton. Trenér: Jarolím.

Zlín: Rakovan - Cedidla, Vraštil, Procházka, Matejov - Conde - Dramé, Hrubý, Tkáč, Čanturišvili - Poznar. Trenér: Jelínek.



Tip Deníku: 1:0

V tabulce nahoru by se rád posunul i zlínský trenér Jan Jelínek. „Doufám, že tak přemýšlejí i hráči. S tímto nechceme být spokojení. Co se týká hry, tam se zlepšujeme. Herní projev, kondice, dokážeme i proti silným soupeřům být nebezpeční. Bodů bych asi ale představoval víc. Myslím si, že na to kvalitu máme,“ uvedl.

Ve Fastavu mají po posledních vydařených zápasech více klidu na práci. Moravané reprezentační přestávku využili k získání kondice, vylepšení herního projevu. „Musíme pořád pracovat na defenzivě i ofenzivě. Na začátku soutěže jsme obdrželi velké množství branek, teď to držíme, máme tři nuly za sebou a byla by škoda z toho polevit,“ ví dobře.

„Zároveň ale musíme být nebezpeční i vpředu a hledat cestu ke skórování, ne hrát zanďoura. S Jabloncem jsme měli patnáct střel, to je slušné, ale produktivita nám chyběla. Musíme zlepšit proměňování šancí, abychom mohli pomýšlet na zisky bodů,“ prohlásil.

Na hřišti v Mladé Boleslavi bude postrádat vyloučeného Reitera, domácím bude zase scházet vykartovaný středopolař Dancák. Trenér Jarolím má ale k dispozici široký kádr, kvalitní hráče, takže si s absencí bez problémů poradí.

Při očekávaném obléhání zlínské branky pak bude znovu spoléhat i na Ewertona. Vedle druhého pětigólového střelce Milana Škody Brazilec ovládá ofenzivní statistiky týmu. Na kontě má nejvíc asistencí, bodů a přihrávek do šance. Vévodí také statistice driblinků, ve které je nejlepší v celé lize.