Do Příbrami přišel během loňské zimní přestávky z třetiligového FK Přepeře. Od té doby si za středočeský tým připsal na konto čtyři prvoligové zápasy. Přestože mnohem více byl vytížený v třetiligové rezervě, na angažmá vzpomíná rád. „Za mě Příbram super. Přestoupil jsem tam z třetí ligy a dali mi znovu šanci nakouknout do profi fotbal,“ poděkoval zpětně.

Proč se ale světlovlasý fotbalista neprosadil v prvním týmu Příbrami více? Odpověď je podle Díla docela jasná. „Bohužel trenér, který mě do Příbrami přivedl (Roman Nádvorník pozn. red.), byl odvolaný. Místo něj přišel Pavel Horváth, se kterým jsem si zřejmě moc nesedl. Z celé sezony jsem strávil půl roku v rezervě,“ vysvětlil. „Každopádně na Příbram budu rád vzpomínat, poznal jsem tam skvělou partu kluků a dostal možnost nakouknout na chvilku do první ligy,“ zopakoval.

Každopádně letos v zimě čtyřiadvacetiletý záložník u Litavky skončil. Novou výzvu ale našel rychle, ačkoliv v nižší soutěži. „Skončil jsem v Příbrami, po pár dnech mi volal Honza Bílek s tím, jestli bych nechtěli jít do České Lípy. Z mé strany zájem byl, pak se všechno strašně rychle vyřešilo,“ popsal Díl.

S přesunem do divize je však jisté, že musí zapomenout na fotbalový plat, který měl v Příbrami. „S tím jsem počítal. Neznám snad žádný divizní klub, který by se podmínkami přibližoval první lize. Peníze jsem neřešil, zatím ani nic řešit nechci. Doba je taková, jaká je. Jsem vděčný, že takhle rychle vyšel přestup do České Lípy. Zdroj příjmů mám zajištěný, rozhodně nebudu závislý na tom, co dostanu za hraní z fotbalu,“ zdůraznil.