Mladá Boleslav - V nabitém kádru mistrovské Plzně byl nevytížený, a tak odchází na hostování. Fotbalista Tomáš Hájek stráví jarní část sezony v Mladé Boleslavi. Sedmadvacetiletý stoper přichází na půlroční hostování bez opce.

Tomáš Hájek. | Foto: FCV

„Po zranění jsem začal hrát až v polovině podzimu a využil jsem nabídky z Mladé Boleslavi, která o mě projevila zájem již v průběhu sezony,“ řekl Tomáš Hájek po příchodu do nového prostředí. „Působení v Mladé Boleslavi je pro mě nová výzva. Neříkám, jak dlouho za ni budu hrát, chci se především vrátit do herní pohody, na jakou jsem byl zvyklý," nastínil.

Hájek přišel do Plzně ze Zlína v lednu 2017, ale do základní sestavy se natrvalo neprosadil. Za dva roky nasbíral jen čtyřiadvacet ligových utkání. Vloni na podzim nastoupil jen do dvou utkání domácí pohárové soutěže MOL Cup.

S Mladou Boleslaví, která zimuje na desáté příčce, by rád do vyšších pater tabulky. „Nikdo neví, jak bude česká liga v novém herním formátu na jaře vypadat, ale Mladá Boleslav má dobrý a perspektivní tým na to, aby bojoval o podstatně lepší umístění,“ je přesvědčený.

K mužstvu se Hájek připojil hned na startu přípravy. Ten obstaralo tradiční testování fyzické připravenosti v laboratoři sportovní motoriky pražské Fakultě tělesné výchovy a sportu. O něco později absolvují zřejmě nejméně oblíbenou součást přípravy někteří zahraniční hráči. Kromě nejlepšího střelce FORTUNA:LIGY Komličenka dostal souhlas klubu k prodloužení si nejkratší zimní dovolené za poslední roky záložník Konaté či stoper Šušnjar. Ten se vrací z hostování v Žilině.

Doplnění zadních řad zapadá do plánu kouče Webera, který chce v mistrovské pauze zapracovat hlavně na zlepšení defenzívy. Součástí pětitýdenního drilu bude pobyt na Maltě, v rámci kterého se Středočeši mimo dalších dvou soupeřů utkají i se Slovanem Bratislava. Do ligového dění se vrátí během druhého víkendu v únoru domácím duelem s Plzní.

Program přípravných zápasů FK Mladá Boleslav

Středa 9. ledna: FK Viktoria Žižkov, sobota 12. ledna: FK Dobrovice, Olympia Praha, středa 16. ledna: FC Vysočina Jihlava, sobota 19. ledna: ŠK Slovan Bratislava (na Maltě), pondělí 21. ledna: FC Zbrojovka Brno/vítěz Tipsport ligy (na Maltě), čtvrtek 24. ledna: Balzan FC (na Maltě), úterý 29. ledna: FC Hradec Králové, sobota 2. února: SK Benátky nad Jizerou.