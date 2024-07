Už ve druhé minutě kapitán hostů Matějovský poprvé zaměstnal gólmana Hanuše, jenž jeho ránu doprostřed brány vyrazil jen s obtížemi. Následně musel zasáhnout i na druhé straně Trmal proti Aléguého střele. Po nadějném úvodu ale tempo opadlo a hra byla rozkouskovaná vinou množství faulů a přerušení.

Až v 31. minutě se po kombinační akci uvolnil na pravé straně Čanturišvili, stříleným centrem našel před bránou Hollého a ten zblízka usměrnil míč do sítě. Dvacetiletý záložník dal druhý gól v české lize. Pro Středočechy bylo ještě hůře v nastavení prvního poločasu. Zambijský reprezentant Sakala ve středu pole dohrál šlapákem Čanturišviliho a po druhé žluté kartě byl vyloučen.

Mladoboleslavští navzdory oslabení hráli se soupeřem i ve druhé půli vyrovnaný zápas, příležitosti k vyrovnání si ale příliš nevytvářeli. V 64. minutě střídající Kušej vyzkoušel Hanušovu pozornost střelou z úhlu, jablonecký brankář reflexivně zasáhl.

O osm minut později ale přišel zkrat Suchého, který měl od Matějovského vystřídání na ruce kapitánskou pásku. Zkušený stoper nejprve u postranní čáry skopl unikajícího Hollého a hned po rozehrání trefil loktem ve výskoku Schánělce. Obě žluté karty dělilo jen 58 sekund. Majitel 44 reprezentačních startů dostal třetí červenou kartu v české lize, tu poslední viděl před takřka 18 lety ještě v dresu Slavie.

Domácí využili početní převahu v 80. minutě. Čanturišvili si počkal na přihrávku na hranici vápna a technickou střelou si připsal desátou trefu v české lize. Stylově tak oslavil 150. start v nejvyšší soutěži. Jablonečtí potvrdili dobrou bilanci na svém stadionu, kde neprohráli v lize pošesté za sebou.

Ohlasy trenérů:

close info Zdroj: FKMB/Jiří Koros zoom_in Fotbalisté Mladé Boleslavi na úvod nové sezony prohráli v Jablonci 0:2. Luboš Kozel (Jablonec): "V úvodu na nás byla viditelná nervozita, kazili jsme a báli jsme se, abychom neudělali nějakou chybu. Něco jsme tam i přečkali. Ale jak jsme dali balon na zem, tak jsme si dokázali vypracovat šance. Dali jsme gól a do konce poločasu jsme byli lepší. Nahrálo nám vyloučení Sakaly, jenže v úvodu druhé půle jsme na to špatně reagovali. Soupeř změnil rozestavení a my jsme si koledovali. Ale ustáli jsme pasáž, kdy nám to nešlo, soupeř neunesl další situace a šel do devíti. Boleslav poté ztratila víru a my přidali druhý gól. Soupeř hrál důrazněji, ale já si cením toho, že my jsme dokázali udržet nervy na uzdě a dohráli v plném počtu."

David Holoubek (M. Boleslav): "Nebylo to z naší stany povedené utkání od začátku do konce. Po červené kartě už to bylo pro nás složité, i když jsem cítil, že jsme schopní i v oslabení utkání zremizovat. Ale po druhé červené kartě už jsme tahali za hodně kratší konec. Náš tým má podstatně na víc, nejsem vůbec spokojený. Takto jsme se nechtěli prezentovat, nehráli jsme tak ani jedno přípravné utkání. Štvou mě ty červené karty, obě byly zbytečné, navíc jsme se oslabili do dalších zápasů. Jablonec vyhrál naprosto zaslouženě. Pro nás to rozhodně není optimální vstup do soutěže. Nyní se musíme maximálně dobře připravit na čtvrteční první utkání v předkole Konferenční ligy."

FK Jablonec - FK Mladá Boleslav 2:0 (1:0)

Branky: 31. Hollý, 80. Čanturišvili. Rozhodčí: Radina - Volf, Pečenka - Černý (video). ŽK: Alégué, Fortelný - Kušej. ČK: 45.+3 Sakala, 72. Suchý (oba M. Boleslav). Diváci: 3305.

Jablonec: Hanuš - Cedidla, Martinec, Tekijaški, Polidar (86. Kanakimana) - Beran (86. Nardini), Nebyla (70. Souček) - Čanturišvili, Hollý (86. Velich), Alégué (60. Fortelný) - Schánělec. Trenér: Kozel.

M. Boleslav: Trmal - Vydra, Suchý, Králik - Stránský (62. Vojta), Matějovský (46. Fulnek), Sakala, Kostka - Ladra (62. Kušej), Mareček (79. Donát) - Pulkrab (46. Buryán). Trenér: Holoubek.