Mladoboleslavští nezvládli generálku na čtvrteční úvodní duel 3. předkola Konferenční ligy, v němž přivítají izraelský tým Hapoel Beer Ševa. Hradci v nejvyšší soutěži podlehli po třech utkáních. Východočeši doma v lize zvítězili počtvrté za sebou, na svém stadionu prohráli jediný z posledních 10 zápasů v nejvyšší soutěži.

Mladá Boleslav si vybojovala účast v pohárech díky vítězství v utkání o Konferenční ligu právě proti Hradci a stejně jako v červnovém duelu na domácí půdě šla brzy do vedení. Kušej se uvolnil na levé straně a jeho střílený centr před bránu si v pádu srazil do vlastní sítě Čihák. Středočeši stihli otevřít skóre ještě v úvodní minutě a postarali se o nejrychlejší gól nového ligového ročníku.

Už v sedmé minutě ale bylo vyrovnáno. Čmelík kolmicí vyslal za obranu Mihálika, který našel v pokutovém území Vlkanovu a ten pohlednou kombinaci z plného běhu pohotově zakončil. Bývalý český reprezentant, jenž kvůli zranění chyběl před týdnem při porážce 0:1 v Plzni, se trefil hned ve druhém soutěžním utkání po svém letním návratu do mateřského klubu.

Scénář z posledního vzájemného souboje se podruhé zopakoval v 21. minutě. Juliš ostrým skluzem na kotník dohrál Langhamera a sudí Zaoral po poradě s videorozhodčím a zhlédnutí opakovaného záznamu "povýšil" původní žlutou kartu na červenou. Rovněž v utkání o Konferenční ligu hráli "Votroci" v oslabení, ve 42. minutě byl vyloučen Klíma.

Hosté ihned dostali domácí pod tlak a vytvářeli si jeden nebezpečný útok za druhým. Největší šanci měl Stránský, na zadní tyči ale nedokázal míč usměrnit do brány. Ke konci poločasu se Hradec přece jen vrátil do hry a v 51. minutě završil obrat. Na Horákův centr ze standardní situace vyskočil nejvýše Čihák a tentokrát se trefil do správně sítě.

Záhy mohl srovnat z brejku Ladra, z úhlu ale vypálil nepřesně. Středočeši v závěrečné půlhodině znovu stupňovali tlak. V 71. minutě měl na hlavě vyrovnání Král, který po rohovém kopu trefil břevno. Ze vzduchu neuspěl ani Kostka a v 80. minutě ani Buryán, jehož hlavičku zblízka vyškrábl Zadražil povedenou "robinsonádou".

Domácí gólman se blýskl i v nastavení proti Ladrově ráně zpoza vápna. Mladoboleslavští srovnat nedokázali a nenavázali na předchozí ligový triumf 3:0 nad Slováckem a na dvě vítězství v předkole Konferenční ligy proti litevskému Transinvestu.

Trenér Boleslavi David Holoubek a Vasil Kušej po utkání:

FC Hradec Králové - FK Mladá Boleslav 2:1 (1:1)

Branky: 7. Vlkanova, 51. Čihák - 1. vlastní Čihák. Rozhodčí: Zaoral - Pochylý, Dohnálek - Radina (video). ŽK: Zadražil - Vojta, Králik. ČK: 21. Juliš (Hradec). Diváci: 6166.

Hradec: Zadražil - Klíma, Čihák, Spáčil - Čmelík (88. Harazim), Kodeš, Dancák, Horák - Juliš, Vlkanova (78. Kučera) - Mihálik (62. Koubek). Trenér: Horejš.

M. Boleslav: Trmal - Král, Suchý, Králik - Stránský (46. Fulnek), Vydra, Langhamer, Kostka - Mareček (46. Ladra), Kušej (69. Buryán) - Pulkrab (69. Vojta). Trenér: Holoubek.