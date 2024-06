S osmi vstřelenými góly byl v uplynulé sezoně nejlepším střelcem FK Mladá Boleslav. Další góly už ale bahrajnský útočník Júsuf Hilál v modrém dresu nepřidá. Od vedení středočeského klubu totiž obdržel svolení k přípravě s pražskými Bohemians.

Vrací se tak na známé místo, neboť právě v Ďolíčku v roce 2018 absolvoval svoje první české angažmá. Následovala angažmá ve Slavii a dvě hostování v Liberci. Před dvěma lety zamířil do klubu Persija Jakarta. V Indonésii nastoupil do sedmnácti zápasů a vstřelil devět gólů. Vloni v létě se do Česka vrátil, když přišel právě do Mladé Boleslavi.

Aktuálně trénuje s Bohemkou a jeho přesun ke Klokanům by se měl podle pražského klubu administrativně dotáhnout v následujících dnech.