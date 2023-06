FK Mladá Boleslav absolvoval testování fyzické zdatnosti ve spolupráci s odborníky Fakulty tělesné výchovy a sportu v Praze.

Kondiční testy FK Mladá Boleslav na FTVS | Foto: Jiří Koros

Druhý den letní přípravy byl vyhrazený testování fyzické zdatnosti ve spolupráci s odborníky Fakulty tělesné výchovy a sportu v Praze pod pečlivým a přísným dohledem kondičního trenéra FK Mladá Boleslav Tomáše Pupkaye.

V úterý 20. června, podobně jako na začátku každého přípravného období, absolvovali fotbalisté jeden po druhém komplexní vyšetření a změření tělesných schopností v sérii speciálních cvičení. Výsledkem mají být podrobně prověření a zmapovaní všichni hráči. „Celková diagnostika slouží k tomu, že máme parametry výkonnostního charakteru každého fotbalisty, zjistíme případné disbalance čili nevyváženosti, které u jednotlivců hráčů nacházíme a v průběhu přípravy na nich máme čas pracovat a nedostatky odstraňovat," uvedl kondiční specialista Tomáš Pupkay. U každého hráče se provádí diagnostika všech končetin, tedy i rukou, které fotbalista z laického pohledu tolik nepotřebuje, ale také třeba rotátorů trupu kvůli odhalení možných disbalancí a prověření síly svalů v oblasti trupu.

Jazyková bariéra nevadí: Prskavec přihrál Chursinovovi na devět z deseti gólů

Právě od Tomáše Pupkaye hráči po skončení předchozí sezóny nafasovali individuální tréninkové plány pro období dovolené: „Někteří vlastně ani dovolenou neměli, protože dostali program na celé tři týdny, někteří naopak měli jen jednotýdenní program. Plány jsem řešil pečlivě individuálně podle toho, co který z nich potřeboval. Co jsem zatím viděl, vrátili se z dovolených všichni připravení." Tomáš Pupkay zdůraznil, že individuální tréninkové programy byly zaměřené na splnění objemových parametrů a tréninkové jednotky se zvyšující se intenzivní složkou všechny teprve čekají při společné přípravě od středy s jasným cílem vyladit sportovní formu k předposlednímu červencovému víkendu na zahájení podzimní ligové sezóny. „Je to standardní doba, pět týdnů do zahájení ligy je postačujících," nepovažuje Tomáš Pupkay období letní přípravy za krátké.

Foto: Kulič ordinoval první letní dávky. V týmu nejsou Skalák ani Škoda