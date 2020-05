S informací přišel deník Sport, podle kterého byla osmatřicetiletému hráči udělána plastika achilovky levé nohy. Právě kvůli jejímu přetržení Matějovský odstoupil hned v úvodních minutách z utkání lednového Tipsport Malta Cupu. Podle neověřených informací si měl Matějovský zranění obnovit během individuálního tréninku na kole. Klub ovšem informaci o obnovení zranění a dalším chirurgickém zákroku nechtěl potvrdit. Trenér Jozef Weber pouze uvedl, že Matějovský zůstává mezi dlouhodobě zraněnými.

Matějovský si šlachu poprvé přetrhl během úvodního zápase maltského soustředění, hned z kraje střetnutí s Dunajskou Stredou. Matějovský se v šesté minutě ve středu pole rozběhl za míčem, pak už jenom bylo slyšet na celý stadion křupnutí a boleslavský kapitán seděl na zemi. Následoval transport sanitkou do valetské nemocnice a druhý den zrychlený odlet ze středomořského ostrova do Vídně. Odtud putoval Matějovský rovnou do Prahy, kde se podrobil první operace.

Fanoušky Mladé Boleslavi zamrazilo, neboť to mohl být pro boleslavského špílmachra, i vzhledem k jeho věku, možný konec kariéry. Kouč Weber pak všechny ujišťoval, že je s Markem v kontaktu a ten chce ještě v kariéře pokračovat.

To potvrdil i během vyhlášení mladoboleslavského sportovce roku, kde přebral cenu za čtvrté místo v hlavní kategorii a kam dorazil o berlích. Ty teď tedy znovu bude muset ze skříně vyndat. "V podstatě se znova učím chodit. Hodně nohu rozhýbáváme a věnujeme se i jizvě. Nechci si dávat žádné termíny, ale na hřišti bych to ještě zkusil," řekl dva měsíce po prvním úraze. V Mladé Boleslavi teď všichni doufají, že jeho slova budou platit i nyní.

Středopolař je totiž pro hru Mladé Boleslavi klíčovou postavou. Právě bez něj se středočechům v úvodu jara příliš nedařilo. Během podzimu sice nezaznamenal osmatřicetiletý záložník žádný vstřelený gól, ale na sedm jich přihrál a hlavně jeho režisérské schopnosti v záloze Boleslavanům hodně chyběly. "Chybět bude nejen na hřišti ale hlavně v kabině. Já věřím, že Marek je silná osobnost a že i když absolvoval operaci, tak je bojovník a že to ještě prostě není konec kariéry. Věřím, že se z toho dostane a že si spolu ještě zahrajeme. Potřebuji, aby mi přihrál na nějaký gól," popsal ještě během maltského soustředění Matějovského přínos útočník Tomáš Wágner.