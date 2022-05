Trenér mladoboleslavských brankářů Jiří Malík má s Martinem Polačkem zkušenosti z jeho předchozího půlročního působení v FK Mladá Boleslav. „Určitě nám pomůže při vysokých centrovaných míčích. Má jistou rozehrávku a je bojovným typem. Po jeho odchodu z Mladé Boleslavi jsme byli v občasném telefonickém kontaktu a podle možností jsem jej sledoval při jeho angažmá v Bulharsku i Polsku. Když jsem se dozvěděl, že bude volný, přál jsem si, aby se do Mladé Boleslav vrátil. Jsem rád, že přijde a budeme mít dva dobré gólmany, kteří si své pozice budou muset vybojovat," řekl Jiří Malík s přesvědčením, že dvojice zkušených brankářů Polaček a Šeda boleslavskému mužstvu hodně pomůže a v porovnání s předchozími ročníky bude Boleslav v defenzívě jistější a lepší.

„Na Mladou Boleslav se velmi těším, protože se vracím do známého prostředí, kde mně svého času bylo dobře. Mými cíli je vytvořit super partu a dobrou atmosféru v kabině, získat co nejvíce bodů pro Mladou Boleslav a dokázat něco velkého pro klub a jeho fanoušky," těší se z návratu do Pojizeří Martin Polaček.

Dvoumetrový gólman přáteli přezdívaný Terminátor začal fotbalovou kariéru v 1. FC Tatran Prešov, kde prošel všemi mládežnickými kategoriemi. V roce 2009 přestoupil do FC Zbrojovka Brno. O dva roky později se vrátil z Česka na Slovensko do FK Spišská Nová Ves. Následně hostoval v FK Bodva Moldava nad Bodvou. V létě 2012 přestoupil do FC DAC Dunajska Streda, kde hostoval půl roku i po přestupu do ŠK Slovan Bratislava.

V soutěžním ročníku 2013-14 bratislavskému Slovanu pomohl k zisku ligového titul. Po dalším hostování v Dunajské Stredě zamířil na jaře 2015 do polského Zaglebie Lubin SA, kde působil tři roky.

Na začátku kalendářního roku 2018 se poprvé objevil v Mladé Boleslavi a odchytal za ni většinu ligových utkání jarní sezony, ovšem v létě téhož roku odešel do prvoligového bulharského Levski Sofia, odkud po roce přestoupil do druholigového polského TS Podbeskidzie Bielsko-Biala. S ním postoupil do nejvyšší polské ligy, ze které však tento klub po jednom odehraném soutěžním ročníku sestoupil, a když se mu nepodařil návrat do Ekstraklasy, padla opční podmínka pro pokračování Polačkova kontraktu, tudíž tříleté angažmá v TS Podbeskidzie Bielsko-Biala ukončil a upsal se na dva roky FK Mladá Boleslav.

JIŘÍ KOROS