Favorit se brzy ujal vedení. Po Juráskově centru se v 16. minutě prosadil právě Jurečka. Skóroval z pozice zavánějící ofsajdem, takže situaci přezkoumal videorozhodčí. Po dlouhých čtyřech minutách, během nichž se v Edenu vydatně rozpršelo, byla branka uznána, takže slávistický kanonýr se dotáhl Šulce.

Středočeši odolávali jen s velkou námahou a ve 27. minutě už prohrávali o dvě branky. Chytil odcentroval a trefil se u zadní tyče nedostatečně bráněný Zmrzlý. V součtu s podzimem v Olomouci se posunul již na šest branek v ligové sezoně. Chvíli poté pak Jurásek v obrovské šanci vypálil jen do obránce.

Nedlouho po přestávce zakončil Chytil pouze do brankáře Trmala, jinak ale zápas ztratil ve druhém poločase tempo. V 78. minutě se pak opakovala situace z úvodního dějství. Jurečka po Provodově přihrávce skóroval znovu z hraničního postavení. V akci bylo opět video, gól i tentokrát platil.

Jurečka se tak zlepšil na 19 branek v ligové sezoně, což je o jednu méně než vloni. Téměř jistě podruhé za sebou ovládne tabulku střelců, která však bude definitivně uzavřena až po pátečním duelu o Konferenční ligu mezi Boleslaví a Hradcem Králové.

Poslední gól Slavie v sezoně padl minutu před koncem, Jurečka na něj nahrál střídajícímu Zafeirisovi. Pražané však jinak prožili nepovedený ligový ročník a potřetí za sebou zůstali bez titulu. Boleslav dalším debaklem potvrdila, že ji závěr sezony nezastihl ve formě. Před týdnem utrpěla se Spartou vysokou porážku 0:5 a v nadstavbě získala jen tři body.

Hlasy trenérů po utkání :

Jindřich Trpišovský (Slavia): "Výsledkově se nám zápas povedl. Vítězství mohlo být i vyšší, měli jsme velkou převahu. Dařilo se nám držet soupeře pod tlakem. Zasloužené vítězství, jen škoda, že jsme nedali více gólů. Prvenství v tabulce střelců pro nás bylo v týdnu trochu tématem. Ve hře jsme měli dva hráče, ale hlavně mi šlo to to, abychom hráli týmově. Jsem rád, že se to povedlo Jurečkovi, dal tady 39. (ligový) gól po příchodu zdarma po skončení smlouvy. Dokázal i nahrát, vím, že pro něj i pro tým to hodně znamená. A jestli neskóroval z ofsajdů? Nezávidím to nikomu rozhodovat bez kalibrované čáry, záleží taky, kdy se to zastaví. Přál jsem Vaškovi, aby góly platily. Spíš mě mrzí, že jsou pak při přezkoumávání velké prostoje. Díky zápasu Atalanty (Bergamo) v italské lize se nám rýsuje posun do 3. předkola Ligy mistrů a tím pádem jistota skupiny v pohárech. To by byla skvělá zpráva. Stejně však do kvalifikace půjdeme s tím, že se chceme dostat co nejvýš, tedy do Ligy mistrů."

David Holoubek (M. Boleslav): "Těžko se mi hodnotí, dostali jsme čtyřku. Jsme z toho smutní, zklamaní. Narazili jsme na velmi kvalitní tým, nedali jsme ani gól, takže jsme nemohli pomýšlet na výhru. Dostali jsme se do těžké skupiny, kde se každá chyba trestá. Teď se musíme nastavit na zápas s Hradcem Králové. Sparta, Slavia, Plzeň, s nimi je těžké hrát. Ale myslím si, že umíme podávat lepší výkony, než jsme předvedli v nadstavbě. Když tam dostáváte takové příděly, sráží vás to dolů. Teď je to o tom pátku. Nůžky mezi první trojkou a ostatními se otvírají brutálním způsobem. Snažíme se s nimi hrát, ale co s nimi? Je to o finančních možnostech, nákupu hráčů, kteří jsou rozdíloví. Někdy proti nim zalezete do hlubokého bloku, jindy chcete hrát aktivně, ale je to těžké. Všichni trenéři si s tím lámeme hlavu."

Slavia Praha - FK Mladá Boleslav 4:0 (2:0)

Branky: 16. a 78. Jurečka, 27. Zmrzlý, 89. Zafeiris. Rozhodčí: Radina - Paták, Pochylý - Rouček (video). ŽK: Suchý (Boleslav). Diváci: 16.718.

Slavia: Mandous - Holeš, Ogbu, Zima - Douděra (82. Tecl), Ševčík (71. Zafeiris), Oscar, Zmrzlý (71. Diouf) - Jurečka, Jurásek (62. Provod) - Chytil (62. Van Buren). Trenér: Trpišovský.

M. Boleslav: Trmal - Kostka, Suchý, Král, Suchomel (61. Fulnek) - Sakala, Žitný (84. Solomon) - Kušej (61. Fila), Mareček (61. Matějovský), Vaníček (46. Jawo) - Hilál. Trenér: Holoubek.